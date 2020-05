Edward y Bella vuelven en un nuevo libro de la saga ‘Crepúsculo’: ‘Midnight Sun’

Lo reconocemos, fuimos de aquellas personas que forraron su habitación con pósters de Crepúsculo, que debatían durante horas sobre si era mejor ser team Edward o Jacob y que no les importó el CGI que tenía el bebé de Eclipse por estar abrumados por el final de historia. Pues bien, si fuiste como nosotros, tenemos grandes noticias para ti: ¡Stephenie Meyer va a lanzar nuevo libro sobre la saga Crepúsculo! Este momento no nos lo puede arruinar ni todo el clan de los Vulturi.

Además, esta noticia hará doblemente felices a los que fueron team Edward, ¿la razón? La historia contará la vida del vampiro adolescente: desde su pasado hasta el momento en el que conoció a Bella. De este modo, los fans podrán conocer de primera mano todos los pensamientos del vampiro.

Stephen Meyer, la autora de la saga, ha anunciado que Midnight Sun, la nueva novela de Crepúsculo, saldrá el próximo 4 de agosto (al menos en Estados Unidos). Lo ha hecho en Good Morning America, el magazine del canal estadounidense ABC: “Es un momento de locos y no estaba segura de si debía sacar el libro en este momento, pero vosotros habéis estado esperando demasiado tiempo y no me parecía justo esperar más”.

PUES YA ESTARÍA.

DIEZ AÑOS DESPUÉS.

¿CASUALIDAD QUE HAYA PASADO DESPUÉS DE LA #CUARENTENACREPUSCULO? NO LO CREO.#MidnightSun pic.twitter.com/KijnW0t5IX — Javier Ruescas 🏳️‍🌈 (en 🏡) (@javier_ruescas) May 4, 2020

Este libro llega más de diez años después a los seguidores y seguidoras de la saga, ya que la autora decidió parar su desarrollo cuando el borrador de la novela se filtró en internet. El mismo año, por cierto, que se estrenó la primera parte de Crepúsculo, catapultando a la fama mundial a sus protagonistas: Kristen Stewart y Robert Pattinson.