Star Wars vuelve: Disney confirma que habrá una nueva película dirigida por Taika Waititi

Aprovechando el 4 de mayo, el famoso día de Star Wars por la referencia May the 4th Be with You, Disney y Lucasfilm han anunciado que grabarán una nueva película del universo galáctico, y que esta estará dirigida por Taika Waititi, ganador un Óscar por el guion de Jojo Rabbit, película que también dirigió y coprotagonizó.

Este proyecto estará escrito por Krysty Wilson-Cairns, guionista de la exitosa cinta bélica de Sam Mendes 1917, otra de las grandes favoritos en la pugna por el Óscar de este año.

Aún no han trascendido los detalles de la película, la trama ni a partir de cuándo comenzará el rodaje, pero no sorprende nada que la compañía quiera volver a dar vida a la saga de la Guerra de las Galaxias cuando The Mandalorian está siendo una serie muy bien acogida por la crítica y el público y tiene entre manos otra serie sobre el personaje del rebelde Cassian Andor (Diego Luna), uno de los protagonistas de Rogue One; otra sobre Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor; y una tercera de la que aún no ha trascendido la trama.

Tampoco sorprende que Waititi se encargue de la dirección: ya había colaborado con Marvel en Thor Ragnarok, recientemente en The Mandalorian y su éxito con Jojo Rabbit le ha abierto definitivamente todas las puertas a la gran industria de Hollywood.

Habrá que ver si se cumple aquello de lo que fardaba cuando aún era un cineasta independiente que rodaba cintas como Boy y Lo que hacemos en la sombras: que era un rebelde que no se sometería a las exigencias de los estudios y que no duraría ni tres días antes de que le despidieran.