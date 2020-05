Ally Brooke, un nuevo fenómeno en la música dance junto a Afrojack

La vida después de una de las girl bands más importantes de los últimos tiempos no es fácil. Y si no que se lo pregunten a Ally Brooke, una de las cuatro componentes de Fifth Harmony que despidieron temporalmente la banda pocos años después de la salida de Camila Cabello. Por fortuna la solista ha seguido trabajando con tesón y ha sabido reinventarse para volver a lo más alto de la lista de ventas junto a Afrojack.

Desde hace un par de años, la intérprete méxico-estadounidense está preparando su debut como solista. En ese periodo han visto la luz un sinfín de canciones propias y colaboraciones. Pero parece que donde más cómoda se ha movido y mejores resultaos ha obtenido ha sido cuando ha participado en proyectos relacionados con la música electrónica. Le fue bien con DJ KrIs Kross Amsterdam y Messiah y ha subido hasta el #1 con All night, su aventura musical junto al dj neerlandés.

All night ha sido escrita por Afrojack junto a Sebastian Daniel, Kristin Carpenter y Moa PEttersson Hamar y su estreno original fue el pasado 21 de febrero pero no ha sido hasta finales del pasado mes de abril cuando recibimos su videoclip. Una propuesta audiovisual dirigada por Zane que supone el regreso del dj a Spinnin' Records y que nos les ha podido funcionar mejor a ambos.

"Ha sido maravilloso volver a casa en Spinnin' Records haciendo lo que más me gusta, haciendo nueva música y conectando con los fans. Para mi nueva canción quería trabajar con un sonido dance-pop que hiciera que la gente tuviera ganas de bailar durante toda la primavera y el verano" explicaba Afrojack (y damos fe de que lo ha conseguido). "Ally (Brooke) es una fenomenal cantante, su voz hace que la canción sea única y fue maravilloso colaborar con ella".

"Trabajar con Afrojack para All Night ha sido todo un honor" explicaba Ally Brooke a quien en los últimos meses hemos podido disfrutar en otras canciones como Low Key con Tyga, Lips don't lie junto a A boogie wit da hoodie, Vámonos, Higher y No good. Sabemos que la cantante está trabajando intensamente en el que será su álbum debut, pero mientras esperamos a que el disco vea la luz toca disfrutar de este enorme himno para el verano: All night.

Su debut en solitario ya llegó de la mano de otro dj, en este caso el alemán Topic, por lo que no hay que descartar que viendo los buenos resultados de sus colaboraciones con la música electrónica decida contar con otros importantes nombres de la industria.

De momento Fabulous ha sido su última entrega musical con la que está causando sensación en TikTok. "En el último año grabé 40 canciones diferentes. Y me gustan muchas de ellas. Estoy a mitad de camino en la creación. Me entusiasma que la gente pueda ver quién soy como artista, mis diferentes ideas, emociones. Soy una persona compleja, y me gustan distintas letras, ritmos y sonidos. No quiero ser sólo pop o urbana. Me quiero divertir con la música. Y sentir libre" confesó Ally Brooke durante una entrevista con La Nación en Argentina.

Además de su tremendo talento con la voz, Ally Brooke es toda una caja de sorpresas. Apenas supera el metro y medio de estatura pero acumula en su interior metros y metros de experiencia musical cantando sin parar y componiendo en distintos géneros e idiomas. Nacida en San Antonio (Texas, Estados Unidos) confiesa ser una niña milabro, y no por piropearse así misma sino porque nació a las 25 semanas y consiguió salir adelante sin los temidos defectos que los médicos anunciaron a sus padres. Después de escucharla con Afrojack, no podemos estar más de acuerdo en lo milagroso de su talento. Y que dure muchos años...

