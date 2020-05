Rosa López es la prueba de que se puede encontrar el amor en la cuarentena

Rosa López está feliz. Es una de las que va a recordar esta situación de cuarentena con especial cariño. Y es que, no sabemos cómo, pero pese al confinamiento ha logrado encontrar el amor. Lo confesaba durante una entrevista con Semana cuando le preguntaban por la cancelación de la boda de Chenoa en la que podría haber terminado con el ramo de la novia.

“Ya no hay ramo que valga”, contestó. Y es que no le ha hecho falta, en las últimas semanas ha encontrado el amor. “He conocido a una persona, quién me iba a decir que esta situación me traería esto”, confesaba.

Y está claro que está ilusionada con esta nueva relación. “Estoy super feliz, ojalá vaya todo genial. Yo creo que es el amor de mi vida, con eso te lo digo todo. No ha hecho falta el ramo de Chenoa”, aseguraba sobre el momento que está viviendo.

Por lo que explicó en esa entrevista, su intención no era hablar de su vida privada en este momento, pero tampoco era cuestión de esconder esto que está “viviéndolo y disfrutándolo muchísimo”. Eso sí, no ha dado muchos más detalles. Eso sí, ha asegurado que “es un hombre normal, buena persona y maravilloso”.

Y si estaba concediendo una entrevista es porque acaba de lanzar Solo tu sonrisa, un nuevo tema cuyos beneficios irán destinados a Cruz Roja para seguir luchando contra las secuelas que está dejando la Covid-19.

“Desde que empezó esta crisis sanitaria me vi en la obligación moral y ética de ayudar y qué mejor manera de devolver todo el cariño haciendo algo que me encanta y me ayuda a respirar ahora más que nunca que es cantar. Cuando estaba tocando la guitarra se me vino a la cabeza una canción compuesta por Toni Ten sobre una letra de Juan Mari Montes, de quienes guardo cariñosos recuerdos de anteriores trabajos. Inconscientemente pensé que sería una gran idea ponerme en contacto con @cruzrojaesp y pufff de repente ya estaba, tenía la canción perfecta para donar y así poder contribuir”, relató ella misma en sus redes.

“Creo que la música hace respirar, la música es lenguaje y sentimiento hecho CANCIÓN. Siempre he dicho que una sonrisa te puede cambiar el día, y hoy, casualmente el mismo día en el que saqueé mi primer disco anunciamos la portada de Solo Tu Sonrisa”, confesaba la semana pasada.

Ahora, ya está la canción disponible y supone una muestra más del gran corazón de la que fue primera ganadora de Operación Triunfo.

