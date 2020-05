Miki Núñez anuncia ‘Me vale’, su nuevo sencillo

Miki Núñez no podía esperar más. El de Terrasa ha seguido trabajando en nueva música durante la cuarentena y por fin podremos escucharla este viernes. Me Vale es el título de su nuevo sencillo, el cual ha compuesto junto a Diego Arroyo y Jaime Summers, miembros del grupo toledano Veintiuno.

El cantante ha contado cómo ha sido el proceso creativo en su Instagram: "Me desnudé completamente. Hablando de todo aquello que, de repente, y sin quererlo, antes no soportaba, y ahora 'me vale' si es contigo. Y decidí seguirme desnudando. Enseñaros mi casa. Mi familia. Mis amigos y amigas".

El single también ha contado con la ayuda de Eloy, hermano de Miki, y del fotógrafo y filmmaker Albert Marcos para sacarlo adelante. "Porque tenía en mi cabeza cómo quería que fuese. Porque llevábamos demasiado tiempo trabajando en ello. Porque no teníamos nada para hacerlo. Pero lo teníamos todo", ha añadido el artista catalán.

"Ha sido un placer y un honor currar contigo, rey. 💙", han expresado los chicos de Veintiuno. Marta Sango, Ricky Merino y antiguos compañeros de OT 2017, entre otros, mostraban su hype ante el anuncio ("BIEEEEENNNNNN💘💘💘💘" y "A mi me vale to tu rollo amigo", le comentaban respectivamente).

Me Vale promete ser una canción optimista, pegadiza y cañera. A nosotros personalmente nos vale cualquier excusa para escuchar a Miki, ¿y a ti?