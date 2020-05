Tamara Gorro, destrozada tras la muerte de una seguidora: “Mi corazón se ha roto”

Tamara Gorro suma 1,6 millones de seguidores y seguidoras en su cuenta de Instagram. La antigua colaboradora de Telecinco ha creado toda una comunidad con todos sus followers, a los que cuenta su día a día a través de la red social. De hecho, con muchos de ellos mantiene una preciosa amistad y escucha sus problemas, intentando ayudarles en la medida que es posible.

De este modo, este lunes 4 de mayo, Tamara rompía a llorar en uno de sus vídeos de historias de Instagram tras enterarse de que una de sus seguidoras, con la que mantenía una relación de amistad, había fallecido a causa de un cáncer.

Tamara, tras enterarse de la noticia, ha querido dedicarle un precioso post. Con la foto de una rosa sobre el cielo azul, la influencer ha escrito las siguientes palabras para Anita, nombre de su seguidora:

“Perder a alguien de la familia virtual, es perder a uno de los míos. Vosotros no sois fans, sois personas que me apasiona conocer, dialogar, compartir mis problemas y también saber los vuestros... No me hace falta conoceros para quereros. De ahí nacen las alegrías y por desgracia también las penas, el dolor...”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro) el 4 May, 2020 a las 7:24 PDT

Gorro, comparte el dolor que ha sentido al enterarse de aquella triste noticia. A la influencer le quedó conocerla en persona, tal y como relata:

“Hoy mi corazón se ha roto al saber que una de nosotros se marchó al cielo. Mis conversaciones con ella eran constantes, no solo yo la animaba en sus días con la quimioterapia, ella siempre me aconsejaba y lo más importante, me quería, nos queríamos. Nos quedó pendiente el conocernos en persona, pero no dudes que algún día lo haremos y el abrazo será inmenso.”.

Finalmente, Tamara envía todo el cariño a su familia y amigos, y envía un abrazo enorme para todos ellos.