‘Masterchef’: Saray se marchó como la peor concursante de la historia, tras presentar un pájaro muerto

Desde la entrega de ayer de 'Masterchef 8', Saray se alzó como la peor concursante de la historia del talent.

De hecho, los propios jueces se disculparon ante el resto de aspirantes por haberla dejado entrar en las cocinas.

Un plató que superó al "león come gamba"

Todo empezó mal cuando en la primera prueba, mientras todos sus compañeros presentaron postres exquisitos, ella se limitó a mostrar cuatro galletas a los jueces.

Algo que indignó a Jordi Cruz que le dio directamente un delantal negro que la mandó a la prueba de expulsión. Un gesto que ella reprobó y respondió con un tono fuera de lugar a los chefs.

Ya en la tercera fase, a Saray le tocó cocinar una perdiz y se negó. Argumentó que le daba un asco que se moría y se limitó a poner el pájaro en lo alto del plato y presentarlo.

Al ver tal actitud, Cruz ya no se quedó callado: "Que me faltes el respeto a mí, a tus compañeros, al programa, a los 28.000 candidatos, lo entiendo pero tu producto no tiene justificación (...) Nos hemos equivocado contigo terriblemente, creo que ha sido la vez que más nos hemos equivocado.Te agradecería que te quitaras ese delantal, que no mereces ni el negro, y cruces esa puerta ahora".

Saray, ni corta ni perezosa, se limitó a decir "bye, bye" y se marchó por la puerta de atrás.

Algo que agradecieron tanto el jurado como los compañeros que aseguraron que era un alivio para la convivencia.