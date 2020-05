Elísabet Benavent: sus miedos con ‘Valeria’, el cambio de Víctor y un consejo para sus lectores

Elísabet Benavent, aka Beta Coqueta, es una mujer de sueños cumplidos. Se ha ganado a pulso el título de autora best seller, con más de 2 millones de ejemplares vendidos y una legión de fans que esperan como agua de mayo el lanzamiento de cada novela. Su sueño empezó a materializarse con En los zapatos de Valeria. Después vinieron otros éxitos, como Persiguiendo a Silvia, Fuimos canciones, Toda la verdad de mis mentiras o Un cuento perfecto, su más reciente publicación. Sin embargo, Valeria tiene ese algo especial, tan especial que Netflix ha querido dar conocer todo el universo que le rodea.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beta Coqueta (@betacoqueta) el 4 May, 2020 a las 3:53 PDT

El próximo viernes 8 de mayo, el sueño de Elísabet se expande con Valeria, la serie que lleva a la pantalla a los personajes con los que la escritora viajó a lo largo de cinco novelas. Es su primera gran historia y ahora se va a contar en los más de 190 países en los que opera el gigante del streaming.

"Lo estoy viviendo con un poco de vértigo", asegura Elísabet Benavent en una entrevista para LOS40. "No solo va a estar en la pantalla, va a estar en más de 190 países. A veces paro y pienso: '¿cuándo me ha pasado esto?', pero una tiene que relativizar las cosas y ahora es el momento de vivirlo desde fuera, disfrutar la serie como espectadora. Ahora es el momento de las actrices y los actores".

Muchos autores que venden los derechos de sus obras para que se adapten en la pequeña o gran pantalla pueden tener sus reticencias. Sin embargo, Elísabet nunca las tuvo. "Reticencias no he tenido nunca, pero es verdad que tenía miedo de que no estuviera a la altura. Una cosa es mi trabajo como creadora, porque mis niñas son mis niñas y las muevo como quiero. Pero en un proceso como este dejas de tener ese tipo de control, los personajes pasan a ser de mucha más gente y a mí me daba miedo ser la típica mamá que va al cole constantemente a hablar con el tutor", explica. "Quise distanciarme un poco para aprender a soltar los personajes y dejar que crecieran. Era un miedo propio, no a que se hiciera mal. Puestos a hacer esto tenía el mejor partner in crime que podía tener".

Además, para los lectores que les preocupa que Valeria no sea una adaptación fiel, Elísabet tiene una respuesta y un consejo: "La primera temporada abarca el primer libro, pero no hay que olvidar que es una adaptación abierta. Eso significa que los personajes parten de A y terminan en Z, pero que el recorrido que hacen entre A y Z varía. No es una adaptación literal. No vamos a encontrar trasladadas las escenas de la novela a lo audiovisual en la mayor parte de los casos. Sí las hay, pero se ha adaptado libremente".

Tráiler oficial de 'Valeria'

"Mi papel ha sido el de velar para que siempre estuviera presente el espíritu de Valeria, el armazón y el esqueleto de la historia, que para mí era lo más importante, y se ha conseguido", señala. "Estoy contenta con el resultado, pero si has sido lector de la saga hay que ver la serie con la mente abierta".

Si quieres ver la entrevista completa de Elísabet Benavent…¡dale al play!