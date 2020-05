Los mejores memes de Masterchef: del COVID-20 de Saray a la malvada estrategia de Andy

El cuarto programa de Masterchef 8 ha sido uno de los más polémicos de la historia del talent culinario. La gran protagonista de la noche, por goleada, fue Saray: sus malas formas, sus desmanes hacia el jurado y, finalmente, su arrebato infantil al servir una perdiz muerta sin desplumar sobre un puré de nosesabequé fue la gota que colmó el vaso.

Jordi Cruz no sabía dónde esconder la cara de la vergüenza que estaba pasando: por él, por sus compañeros de jurado y por toda España. Ese sentimiento parece haberse extrapolado a todo el público, que miraba ojiplático el dantesco espectáculo del final del programa.

Efectivamente, la actitud de "la peor concursante de Masterchef", como ya se la ha catalogado, dio para mucho y recibió un aluvión de críticas por parte de los seguidores del programa. Se metió con su compañera Teresa, se rebeló contra todas las críticas y se puso chula y arrogante cuando Jordi le dijo las cosas claras. "Bye, bye, mi picolísima dama", dijo al ser expulsada.

El momento de su expulsión fue extremadamente incómodo, quizás el más vergonzoso que se recuerde en la historia del talent culinario, pero los memes han contrarrestado un poco el mal sabor de boca que nos dejó la noche de ayer.

La perdiz de Saray saliendo del plató para no oír la bronca de Jordi #MasterChef pic.twitter.com/AOaUWFrQLu — teo (@elamigoteo) May 4, 2020

Venga, no lo neguéis. Después del paso de Saray por #MasterChef todos estabais pensando en esto. pic.twitter.com/IjCN45RCxL — Lope de Vega 2.0 (Libre de 6 a 10 y de 8 a 11) (@lopedevegac) May 4, 2020

Pero además de Saray, Andy fue otro de los protagonistas de la noche. El abogado de Masterchef tenía un as bajo la manga, y cuando tuvo que aprovechar su ventaja de la noche por ser el mejor en la prueba de exteriores, decidió salvarse él y bajar a todos sus compañeros con delantal blanco a la prueba de eliminación. También repartió los tiempos de cocción de manera habilidosa, dándole a Saray el menor posible para que fuese expulsada.

Eso no impidió que Iván, Josemari y Alberto, los tres principales rivales de Andy, no pararan de meterse con él. Le llamaron gallina, le dedicaron sus platos con aves y criticaron duramente su decisión de haberles condenado a eliminación cuando habían formato parte del equipo ganador. "Se la devolveré", explicaba a cámara el vengativo Iván. No nos cabe la menor duda de que, cuando pueda, lo hará.

andy viendo la que ha liado con lo de bajar a sus compañeros a cocinar #masterchef pic.twitter.com/r3iCzI7xf6 — 𝒆𝒓𝒊𝒌𝒂 🤡🍿 (@erikaatm_) May 4, 2020

andy cuando está cinco minutos sin decir que es abogado #masterchef pic.twitter.com/uB1bpTwIhT — E S T H E R | #TeamSAD 🔮 (@peaceemaker_xx) May 4, 2020

Más allá de las malas vibraciones de los concursantes, la noche dio para mucho. La estrategia de Andy funcionó: consiguió que Saray abandonase el programa y ganarse la enemistad (¿buscada?) del resto de sus compañeros; puso contra las cuerdas a Josemari, que de no ser por Saray habría sido, con toda probabilidad, el eliminado de la noche, y hasta contó con la presencia de parte del reparto de La casa de papel para la prueba de exteriores, donde los concursantes tuvieron que cocinar para parte del equipo técnico y artístico de la popular serie de Netflix.