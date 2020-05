La aplaudida respuesta de Roberto Leal a Pablo Motos que representa a los andaluces

Roberto Leal empieza una nueva etapa profesional en Antena 3. El presentador, que es uno de los rostros más conocidos de nuestra televisión tras conducir las últimas ediciones de Operación Triunfo, se pondrá ahora al timón de Pasapalabra.

Con motivo de este nuevo proyecto, que tanta ilusión le hace, Roberto fue entrevistado por Pablo Motos este lunes 4 de mayo en El Hormiguero. El presentador habló de la ilusión que le hacía la vuelta del mítico concurso a Antena 3 y las ganas que tenía de estrenarlo. Además, aseguró que su emisión está más próxima de lo que pensamos: este mismo mayo.

Pero hubo un momento en el que Pablo Motos le hizo una pregunta bastante incómoda a Roberto Leal, andaluz de nacimiento. El presentador de El Hormiguero quiso saber si sabía hablar tan deprisa como requiere el concurso: “Yo hablo muy deprisa, el tema está en hacerlo y que se te entienda”.

Fue entonces cuando Motos le preguntó si pensaba “suavizar el acento andaluz o si lo iba a dejar”. Leal, que lleva muchos años trabajando en televisión, le contestó de muy buena manera con una respuesta muy aplaudida (sobre todo por el público andaluz que está cansado ya de tópicos):

“Al final no tiene nada que ver el acento con la pronunciación o la dicción. Será un debate que a mí me encanta que surja. Yo articularé más y en el momento en e que los concursantes me entiendan, que lo hacen perfectamente porque llevo veinte años trabajando en televisión, ya no hay problema”.

Además, para acabar, Roberto terminó diciendo que “la clave está en ser tú mismo”, ya que si Antena 3 lo ha llamado es para que no sea “un muñeco”.

Pablo Motos preguntando a Roberto Leal si suavizará su acento andaluz.



Roberto : "El acento no tiene nada que ver con la dicción"



Desde luego, Motos se está cubriendo de gloria en esta cuarentena#QuedateEnCasaEH25 pic.twitter.com/6ksROp1SS7 — Tele en Vena (@TVenVena) May 4, 2020

Ojalá Roberto Leal le hubiera dicho a Pablo Motos el "Hasta luego Maricarmen" que le soltó a C.Tangana en OT cuando le ha preguntado si suavizará su acento andaluz para presentar Pasapalabra#QuedateEnCasaEH25 pic.twitter.com/U8plYoxRgr — Joaquín 🖥️📸💚🔴⚪ #quedateencasa (@quinfernandezz) May 4, 2020

Una respuesta muy aplaudida en redes sociales, que halagaban las palabras que había utilizado el presentador para responder a Pablo Motos.

Seguro que Roberto Leal borda su papel como nuevo presentador de Pasapalabra.