Els Flashy Ice Cream són dos mains vocals, Sneaky Flex i Giancana, un productor, Daax i un filmaker i dissenyador gràfic C.T Turu, originaris de Sabadell. El 2019 van publicar el seu debut discogràfic "Brillar o Morir", però la seva maquinària no s'atura i d'aquest confinament ha sorgit 'Alba', el seu nou senzill que et presentem a ELS40.

Una cançó perfecta per escoltar ara que s'acosta el bon temps, ja que el videoclip és clarament una oda a l'estiu, amb imatges que ens recorden aquesta estació tan bonica i que ens recorden els petits plaers d'estar amb els amics, de festa i gaudint del bon temps i del mar. També hi ha referències al moment de confinament que estem vivint i de com no perdre l'esperança i les ganes de poder tornar a abraçar a les nostres persones estimades.

ELS40 t'estrenem ‘Alba’, el més nou de Flashy Ice Cream.

Després de 'Celebro i Bec' aquest és el segon avançament del seu proper disc 'Don Gelato', que publicaran la primera setmana del mes de juny. Aquest disc serà un disc fet i gravat íntegrament durant aquest confinament, fet que ha sigut possible perquè els membres del grup han passat aquest període reclosos en el mateix domicili creant aquest nou treball.

Portada del senzill 'Alba' / Flashy Ice Cream

En poc temps Flashy Ice Cream s'han convertit en un dels referents de la música urbana de casa nostra, mesclant des de sons de trap, a rap, a dancehall i a reggetón, amb un so propi i característic, de forma fresca i actual.

Estem convençuts que aquesta serà una de les cançons d'aquest estiu. Amb ganes de passar un estiu envoltat dels nostres.