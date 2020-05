Melissa Rauch, protagonista de ‘Big Bang Theory’, narra la experiencia de dar a luz en una pandemia

Aunque vivimos tiempos complicados, parece que poco a poco volvemos a a recuperar todas esas ilusiones que hace unas semanas dimos por perdidas. Esos paseos con los que soñábamos y ese soplo de aire fresco que recarga nuestra energía ya han comenzado a fomar parte de nuestra nueva normalidad. Ahora debemos volver a dar ejemplo de responsabilidad para que finalmente cumplamos nuestro deseo de dar esos abrazos que se quedaron en el tintero.

Pero hay situaciones que no podemos evitar en estos momentos, y una de ellas afecta directamente a las embarazadas. Melissa Rauch, Bernadette en The Big Bang Theory, acaba de dar a luz a su segundo hijo. Pero debido a los tiempos que atravesamos, la escena de este momento era muy distinta a la que ella dibujaba en su mente.

En una entrevista con la revista Glamour, la actriz ha compartido cómo ha sido dar a luz en plena pandemia. "Aunque el hospital en el que estaba dando a luz sí permitía la entrada a ambos padres, mi marido tuvo que quedarse en casa con nuestra hija, después de que nuestro plan de que viniese toda la familia a la ciudad no era una opción debido al COVID-19", señala Melissa.

Y así, la actriz tuvo que enfrentarse a esta osada experiencia sola y con su propia valentía. ¡Pero lo hizo! Aunque admite que no contó con el mismo pensamiento positivo semanas antes del parto. "He tenido mucho miedo por cómo sería todo. He tenido días buenos en los que me sentía optimista y otros de completo pánico de '¿En qué tipo de infierno estamos viviendo?'. La ansiedad por dar a luz sin un defensor ni un sistema de apoyo, junto a las preocupaciones de ingresar en un hospital durante una pandemia, eran demasiado para procesar", explica nuestra protagonista.

Pero Rauch asegura que tomó consciencia de que solo ella podría hacer frenta a estas inseguridades, por lo que se puso manos a la obra para mentalizarse: "Hice mi mejor esfuezo para prepararme para un escenario al que nunca pensé enfrentarme: llené mi bolsa de hospital con toallitas desinfectantes y practiqué la respiración del parto con una máscara como si estuviese entrenando para una maratón".

Una escena que parece haber sido extraída de un capítulo de Black Mirror, pero que acabó convirtiéndose en una realidad. Una realidad que Melissa decidió asumir con un claro pensamiento, que fue el de autoconvencerse de que no estaba sola, sino acompañada de ese pequeño ser que le había estado acompañando durante meses. "El mismo que ha estado escuchando mi corazón durante nueve meses", señala Melissa convencida de que eso fue lo que le ayudó. "Encontré comfort en la idea de que sería nuestra primera aventura juntos. [...] Cuando un humano está saliendo de otro, se convierte en el foco de atención principal. No hay otra opción. Tenía un trabajo que hacer". Asegura que su ansiedad desapareció y que la ayuda de los doctores y enfermeros fue algo que también ayudó.

Melissa ahora disfruta de la compañía de su pequeño Brooks junto a su marido Winston Rauch y la pequeña Sadie. Aprovecha sus vivencias para lanzar un mensaje a todas aquellas mujeres que se enfrentan a una situación similar: "Tal y como me recordé a mí misma, puedes hacerlo y lo harás, así como también con la ferocidad de todas las mujeres poderosas y guerreras que han traído vida y esperanza a este mundo en los momentos más insondables. Miro los ojos de mi hijo y me lleno de esa esperanza".

