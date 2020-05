De Katy Perry a Maluma: Los artistas recuerdan sus vestidos de la Gala Met

El evento anual más pintoresco, esta temporada va a tener que esperar al 2021. La Gala Met, considerada los Óscar de la moda, se canceló debido al Covid-19, pero parece que nadie se ha olvidado de ella. Los cantantes, actores, modelos y, en general, celebridades que cada año viajan a Nueva York para mostrar su originalidad, han querido rendir homenaje celebrando su propia gala virtual. Aquí, te dejamos algunos de los TBT (de martes) que han publicado en redes sociales:

Jennifer Lopez

Lo de JLO en la Gala Met viene de largo. La cantante lleva años y años paseando por la alfombra roja, siempre con looks acertados y acordes a la temática predefinida. ¿Cuál es tu favorito? Ella misma ha creado un video resumen con todos los años que ha ido y ha lanzado la pregunta. El vestido azul de 2018 fue espectacular.

Blake Lively

La moda y Blake Lively van de la mano. Convertida en una de las actrices con más estilo, elegancia y aciertos, la de Gossip Girl luce los mejores vestidos del evento. Así, para hacer homenaje a este día, ha compartido los tres últimos en su Instagram. Nosotros, sin duda, nos quedamos con el de 2019.

Kendall Jenner

El Klan Kardashian también ha aportado su granito de arena a esta quedada virtual. No podían faltar. Kendall Jenner ha publicado algunas de las fotos más divertidas de los últimos años.

Katy Perry

Lo de Katy Perry es de otro mundo. Si le dicen que tiene que ser original, extravagante y acertado, ella consigue todas. Ya lo hizo el pasado año con literalmente iluminada. Además, la cantante ha decidido compartir parte de lo que habría sido su traje (premamá) de este año.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha querido remontarse un poco más en su recuerdo a la fiesta de la moda, y lo ha hecho compartiendo su vestido Calvin Klein de 2015.

Hailey Baldwin

No podemos olvidar la aparición de Hailey Baldwin y Shawn Mendes en la Gala Met 2018. El pasado año, en cambio, la modelo apareció con un vestido rosa largo que encantó.

Maluma

Maluma tampoco ha querido perder la oportunidad de recordar su paso por el evento.

Cara Delevigne

"Mirando atrás los looks de la Gala Met del año pasado... Un llamativo contraste con los pantalones de chandal que llevo sin quitarme semanas", escribía la modelo en su Instagram. ¡Qué razón! Pero, eso es posiblemente lo que le pase al resto de famosos (y sin ser famosos, ¡nos está pasando a todos!)

Madelaine Petsch

El vestido del año pasado de la protagonista de Riverdale es pura fantasía. Un vestido color azul aguamarina, con las hombreras en forma de alas que daban la sensación de estar metida dentro del cuerpo de un hada. Un acierto que conjuntaba perfectamente con su melena pelirroja.

Bonus Track: Lady Gaga

Lady Gaga no ha recordado todavía ninguno de sus atuendos durante este evento, pero ya estamos nosotros para hacerlo. La cantante se ha paseado por la alfombra roja con los looks más llamativos, siempre dentro de la temática de la gala, y dejando marca prácticamente cada uno de los años. ¿Quién no recuerda sus tres outfits en uno del año pasado? Fantasioso.

Lady Gaga en la Gala Met, 2019. / Karwai Tang/Getty Images

