La foto de La Oreja de Van Gogh que ha provocado un “Esta nos la vais a pagar”

Todos tenemos un pasado y en ese pasado hay fotografías que nos gustaría erradicar de la faz de la tierra. Fotos enlas que salimos con algunos kilos de más, nos han pillado el lado malo, el peinado que llevábamos era horrible o no podemos creernos que nos pusiéramos esa ropa. Eso último es lo que parece que han debido pensar los miembros de La Oreja de Van Gogh tras ver una imagen rescatada por el club de fans de Xabi San Martín.

El texto de la introducción a la fotografía ya prometía: "Gracias por tanto, perdón por tan poco. Que alguien me explique en qué momento alguien dijo 'esto es la host**'. De verdad". Con esas palabras en Twitter todo se estaba preparando para uno de esos momentos que sacuden las redes.

Y no defraudó. Tampoco queremos juzgar desde LOS40 la ropa que cada uno elige ponerse en determinada época pero la estética es, cuanto menos, llamativa. Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín, Haritz Garde y Amaia Montero parecen sacados del rodaje de Fiebre del sábado noche.

Que alguien me explique en qué momento alguien dijo “esto es la hostia”. De verdad @laorejadevgogh https://t.co/Im94Amn4Z4 — Xabi San Martín Fan Club (@FCXabiSanMartin) May 4, 2020

La respuesta del quinteto a esa foto tan nostálgica no se hizo esperar: "Esta nos la vais a pagar". No cabe duda de que al quinteto donostiarra no le falta el buen humor del que siempre han hecho gala en sus redes sociales.

Hace apenas un par de días tuvimos otra prueba en su perfil oficial de Instagram donde nos enseñaron algunas de esas escenas que nunca vemos entre viaje y viaje en las giras promocionales y musicales por todo el mundo.

"De gira el ritmo es muy alto y los tiempos de descanso muy breves. Para sobrevivir hemos aprendido a recuperar sueño donde sea y como sea. La cuestión es que en la primera gira con Leire se nos ocurrió la brillante idea de despertar al que se hubiera dormido y hacerle preguntas sobre el grupo con el compromiso de que el despertado tenía que contestar como si estuviera haciendo una entrevista. Inmejorable idea para tensar la convivencia y poner a prueba nuestra relación. Esto es lo que pasó".

