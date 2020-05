Los éxitos del K-Pop se convierten en el nuevo vicio de los amantes de la EDM

SM’s EDM label ‘#ScreaMRecords’ to start ‘#iScreaM’, the monthly song remix project!



📍#NCT127’s ‘英雄; Kick It’ to be the 1st song!



💿Stay tuned for Valentino Khan, MINIMONSTER, and Hitchhiker's 3 versions of ‘英雄; Kick It’ coming out on 5/8 12PM KST!#NCT127_KickIt #영웅 pic.twitter.com/dRs1ZtnNMT