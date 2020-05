"Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo. Yo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo"

Tenemos nueva canción de una de las más divas. Danna Paola ha escrito un tema de cuarentena, de esos que se llevan tanto ahora y que todos los artistas están componiendo. La artista ha creado una melodía súper pegadiza, de esas que escuchas dos veces y se queda en tu cabeza todo el día.

Danna Paola cuenta todo lo que quiere hacer ‘Contigo’, en su nueva canción

La canción cuenta una situación que están viviendo muchas personas: tener que estar en casa y no poder ver a la persona que te gusta. "Cuidando al perro y a mi mamá, si el miedo me colapsa, pienso en tí y se me pasa". Además, en uno de los párrafos dice que la persona en la que piensa está a "8 horas de distancia"... ¿En quién estará pensando? Sus fans ya han sacado varias conclusiones.

Ver esta publicación en Instagram 20202002 💿⏱🙄 voy a enloquecer... Una publicación compartida de Danna Paola (@dannapaola) el 4 May, 2020 a las 4:57 PDT

Sea quien sea quien esté en la mente de Danna Paola, como no ha podido grabar un videoclip en condiciones, la cantante ha subido a su canal de YouTube un original lyric video con fotos y videos suyos desde casa. La canción tiene cuatro millones de reproducciones y un montón de comentarios apoyándola.

Danna Paola está compartiendo por redes sociales cómo está pasando estos días desde la comodidad de su casa. Bailes, sesiones de fotos y Tik Toks. Si todavía no la sigues en Instagram, ya estás tardando, porque la artista no para da crear contenido para distraer a sus seguidores.

NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!