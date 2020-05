Manuel Carrasco recuerda dónde estaba hace justo un año y Pablo López opina que es hermoso

Estamos en una desescalada rumbo a una ‘nueva normalidad’ que no sabemos muy bien en qué consiste y, de momento, no nos presenta más que incertidumbres. Y eso incluye, el tema de los conciertos. No sabemos cuándo podremos volver a disfrutar de nuestros artistas en concierto ni de qué forma lo haremos en los próximos meses.

Lo que sí sabemos es que esos músicos añoran esos escenarios y se mueren de ganas por volver a encontrarse en directo con su público. Ese les hace ponerse nostálgicos, no hay más que ver las últimas palabras que ha compartido Manuel Carrasco.

“Un día como hoy hace un año me encontraba en Valladolid en esa habitación de hotel, entre nervios y miedos, justo esa noche iba a empezar la #giralacruzdelmapa❌ qué emoción sentía y siento ahora... Cuánto bonito vivido, solo de pensarlo... y todo en medio de esta situación”, empezaba explicando.

Él, como el resto, anda pendiente de las noticias sobre el devenir que nos acompañará en las próximas semanas: “Sabemos que sois muchos los que os preguntáis que ocurrirá con los próximos conciertos y al igual que vosotros, estamos muy pendientes de la delicada situación en la que nos encontramos y sobre todo de las medidas que aplicará el Gobierno en materia de espectáculos para poder ofreceros los conciertos con las máximas garantías”.

Esperar es lo único que podemos hacer ahora y soñar con el día en la que giras como La cruz del mapa, vuelvan a llenar estadios. “Espero que pronto os podamos decir algo al respecto. Mientras tanto gracias por estar ahí! Saldremos de esta! ❤️”, terminaba diciendo el onubense.

“Esa habitación es casi un escenario... qué hermoso leerte Manuel...”, comentaba Pablo López. “Saldremos!! 😊”, apostillaba Luis Ramiro. Y es que la esperanza y los pensamientos positivos son los que artistas como ellos tratan de transmitir al mundo.

