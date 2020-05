Las curiosidades de Julie Bergan, la noruega que nos hace vibrar con ‘Kiss Somebody’

Julie Bergan nació un 12 de abril de 1994 en Skien (Noruega) y, desde aquel mismo instante, supo que la música iba a convertirse en su mayor aliada. Muchos la conocemos por su tema Kiss Somebody, pero lo cierto es que cuenta con una trayectoria excitante, formada por otros proyectos que ya la han consolidado como una verdadera promesa del Dance Pop internacional. (Que no te extrañe si pronto la vemos colaborar con artistas de la talla de Dua Lipa).

En LOS40 hemos charlado con nuestra protagonista para ahondar en su vida y conocer un poco más sobre ella. Mencionamos a Dua Lipa, pero asegura que no es la única referente que ha inundado las playlists de sus canciones favoritas. Cuando Julie Bergan escucha el nombre de Rosalía piensa en España -país que visitaba con sus amigas en verano- y, sobre todo, piensa en éxito.

La noruega es compositora, y uno de sus mayores deseos es el de haber escrito Malamente de la catalana. Ella lo considera una verdadera joya musical. Claro que, aunque Dua Lipa y Rosalía sean sus inspiraciones más contemporáneas, ella misma porta un gen musical innato. Sus padres, ambos profesores de música, le inculcaron desde bien pequeña la pasión por este arte. Escuchaban The Beatles, Queen, Britney Spears, Shakira, Destiny's Child y Whitney Houston. Artistas de diferentes géneros que han formado parte de la historia y la han marcado con sus hits.

Julie es una apasionada de la música, de eso no cabe ninguna duda. Y es por ello por lo que el nombre de Max Martin aparece en su mente como uno de sus contactos más soñados. Daría lo que fuera (quizás estemos exagerando un poco) por tener el número de teléfono de este productor que tantos hits de pop internacionales ha cosechado en sus manos (aunque no nos extrañaría que esto acabase convirtiéndose en una realidad). Para que te hagas una idea, Max ha creado canciones como Bang Bang de Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj y Everybody de Backstreet Boys, entre otras.

Claro que la música no es la única pasión de nuestra protagonista. En general, el mundo de la comunicación también lo es. "Me gustaría tener un trabajo en la radio o en la televisión, como periodista. Me encantaría tener mi propi o programa de radio. Hice uno en Noruega y me encantó", señala. A la pregunta de si le gustaría trabajar con nosotros, Bergan responde con energía que estaría dispuesta a hacerlo. Tony Aguilar, ¡tienes nueva compañera!

No tiene mascotas, pero sí un deporte favorito, y ese es el baile. ¿Qué haría Julie Bergan sin la música? En efecto, nada. Su vida gira en torno a ella y eso es innegable. De hecho, ya nos la imaginamos cocinar su pizza de batata (su plato favorito) mientras reproduce Malamente de Rosalía o Don't Start Now de Dua Lipa.

Julie se repite una y otra vez que debe pensar en lo feliz que le haría si perdiese todo lo que tiene y un día lo volviese a recuperar. Inspirador, ¿verdad? Su vida ha estado llena de motivación, constancia, ilusión y paciencia. Por ello, hoy en día se ha convertido en una persona "energética, abierta y simpática", según su propia descripción. Esta personalidad la ha cosechado a lo largo de los años, en esos en los que viajaba con su familia en coche por países europeos y lo daba todo con sus sesiones musicales. Gracias a este plan de verano pudo conocer Italia, país al que le jura amor eterno, y España, el lugar que tanto le ha inspirado.

Esa energía que tanto le caracteriza es la que le mantiene activa en sus producciones musicales. Después de Kiss Somebody, dice, llegarán "un sencillo y después un EP". Los ritmos dance serán los protagonistas, así como también un mensaje de empoderamiento femenino que ya ha convertido estos proyectos en unos de los más prometedores del año. No nos ha adelantado cuáles serán sus títulos, pero lo que sí asegura es que Llévame a 2021 sería el más idóneo.

Si no fueses Julie y te la encontrases por la calle, ¿qué pensarías de ella? "Pensaría que es muy feliz y muy fuerte", responde contundente y sincera. Pero quizás a sus palabras le ha faltado una descripción: una de las mayores promesas de la música a nivel internacional.

