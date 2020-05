Se filtra el nuevo móvil Lenovo para gaming

A 24 horas de la presentación de Black Shark 3, desde Weibo llegan filtraciones de Lenovo, que tiene en marcha el Android más potente sobre la faz de la tierra.

De estética futurista, con LEDs azules y ángulos bizarros en sus esquinas llegaría este Lenovo Legion, un terminal que sería capaz de dejar en ridículo en términos de rendimiento al recién estrenado Galaxy S20 Ultra.

Este Lenovo Legion llegaría con un refresco de pantalla de 144Hz, que superaría los recién estrenados 120 Hz que propone Samsung ambos en una pantalla 1080p que, presumiblemente, sería de tecnología OLED (aunque nada se dice a este respecto todavía).

Lenovo Legion / XDA Developers

Para alimentar semejante refresco de pantalla, equiparía una batería de 5000 mAh que, si bien no es ninguna novedad en los tiempos que vivimos, caería en el saco de los móviles bien cargados de jugo; totalmente comprensible sabiendo que el móvil quiere encandilar a los gamers que no pueden soltar los videojuegos ni en la parada del bus.

Además, para emergencias, Lenovo tendría la carga más rápida del mercado, 90 W, casi doblando los récords actuales, capaz de carga 5000 MaH en tan sólo 30 minutos.

Al parecer han tenido que trucar las matemáticas para conseguirlo porque los números no salen, y es que Lenovo habría dividido la batería en dos unidades independientes e incluido un segundo puerto USB-C para poder cargarlas simultáneamente.

Esos puertos, además, han sido situados en diferentes lados del teléfono (uno en la parte inferior y otro en un lateral) para que siempre tengas la opción de jugar con el móvil enchufado y sin estorbos.

Lenovo Legion, el futuro del gaming en un smartphone / XDA Developers

No se ha dado mucho más detalle acerca de las tripas del teléfono, Lenovo dice que ha sido creado con arquitectura de hardware “optimizada para videojuegos” y el video publicado en Weibo muestra un sistema de refrigeración “en torre 3D”, creado con dos conductos para moderar la temperatura de los dos hemisferios de móvil de forma independiente.

Sí han aclarado que tendrá memoria LPDDR5, la mejor que existe en estos momento; más rápida y eficiente que cualquier otra montada en un teléfono hasta la fecha.

Pese a no estar pensado para ello, este ‘Legion’ no quiere dejarte plantado ante una buena oportunidad fotográfica y equipa dos cámaras en su parte trasera, un sensor de 64 MP para la focal habitual y uno de 16MP para el gran angular. No habrá telefoto en esta ocasión.

Lo que sí ha sido pensado con cariño es el tema de la cámara frontal, para selfies, que ha sido eliminada de la pantalla para dejar las distracciones. Será un mecanimo pop-up el que la haga salir cuando la necesitemos y ¡ojo! Que saldrá de un lateral, no de la parte superior. Entendemos que Lenovo concibe un alto porcentaje del uso de este teléfono en formato horizontal y querrá que sea esa su posición de origen. ¿Será quizás para poder jugar y charrar al mismo tiempo? ¿Para hacer streaming desde el móvil quizás?

Lenovo Legion y su cámara Selfie en un lateral / XDA Developers

Sin duda este Lenovo Legion parece tener un mensaje para un nicho que poco a poco va ganando mercado. Veremos cómo queda el panorama cuando llegue el nuevo Black Shark, el ASUS Roghe Phone 3 y este Legion se haga realidad.