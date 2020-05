Martin Garrix pinchará desde un barco en Amsterdam a la caida del sol!!

Martin Garrix está dispuesto a seguir aportando iniciativas originales para entretener a sus fans en esta cuarentena, pero también en este particular para celebrar el 5 de mayo, conmemorando el día de la liberación de los Países Bajos.

Con tal motivo, el holandés ha preparado un Live Stream desde un barco navegando por los canales de Amsterdam al ritmo de la caida del astro rey.

Ver esta publicación en Instagram tomorrow!! Una publicación compartida de Martin Garrix (@martingarrix) el 4 May, 2020 a las 10:27 PDT

El atardecer promete muchísimo porque Martin ha preparado una sesión especial con su mayores pelotazos, además de algunos tracks nuevos que va a presentar de manera exclusiva.

Martin "Quería hacer algo así durante mucho tiempo. Especialmente ahora que no puedo viajar ni pinchar, me parecio la oportunidad perfecta. Espero que sirva para alegrar a la gente y como celebración del 5 de mayo, ya que no podemos celebrarlo juntos este año".

Está totalmente recomendado por World Dance Music. El set se transmitirá a las 7 de la tarde a través de su canal de Youtube, Facebook y otras plataformas, aquí te dejo el enlace https://linktr.ee/LiveMGWater



No te lo pierdas!!