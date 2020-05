Este es el surrealista despiste por el que una madre se ha hecho viral

Todos hemos vivido esos clásicos momentos en los que preferimos estar escondidos o pasar desapercibidos una buena temporada para que no vean el error tan tonto o loco que hemos cometido. En otras ocasiones, que creemos que esto es peor, son nuestros padres o familia los que nos hacen pasar un momento incómodo y ponernos la cara como un tomate.

A quién no le viene a la cabeza esas conversaciones que ha escuchado una persona que no debían, tropezar o caer delante de una multitud, una mancha o una vestimenta poco adecuada para la ocasión, un enfado tonto en un lugar público o las charlas innecesarias de nuestra familia con nuestros amigos, en fin, historias que recordaremos siempre y que aunque, en ese momento nos avergüencen, con el tiempo, y cada vez que lo pensamos, no podremos pararnos de reir.

Por suerte, y aunque muchos intenten ocultarlas, estas historias de 'tierra trágame', no dejan de circular por las redes haciéndonos sentir un poco mejor por aquellas veces en las que fuimos nosotros los protagonistas. Todos sabemos que hace más gracia cuando no nos toca de cerca esa situación comprometida.

La última en sumarse y regalarnos un momento loco de estos ha sido una inocente madre. Su hijo, un joven tuitero llamado Pablo González, ha conseguido que se convierta en viral al contar en su perfil la historia que ha vivido.

Todos tenemos despistes, y más aún en una situación como esta en la que tenemos la cabeza en cualquier cosa menos en la que debemos. Al parecer, la madre del tuitero, con las prisas fue a la compra y se llevó con ella el datáfono. Así lo explicaba en Twitter.

Mi madre ha ido a comprar y con las prisas de meter las cosas en la bolsa se ha metido el datafono del súper y se lo ha traído a casa. Se acaba de dar cuenta ☠️ pic.twitter.com/8Fd9vOQ2YQ — Casín (@pcasin97_) May 5, 2020

Al parecer, la dependienta no encontraba el datáfono y comenzó a formarse una cola enorme, ella miró en su bolsa pero no lo veía. No fue hasta que madre y el hijo comenzaron a colocar la compra y se encontraron la sorpresita...

Lo peor es que en la cola, ante las dudas de si alguien lo había robado, el tuitero ha contado que su madre preguntó, ¿quién lo va a querer si no sirve para nada? Ella tenía claro que no era la culpable de aquel desastre.

