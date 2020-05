María Pedraza: Las 8 claves de su cuarentena en fotos

Series como La casa de papel, Élite o Toy Boy han convertido a María Pedraza en uno de los rostros más demandados de nuestra televisión. Pero como todos, está confinada y esperando a que llegue esa ‘nueva normalidad’ que nos permite recuperar nuestras vidas y, en su caso, seguir rodando.

Se ha convertido en icono de estilo e influencer y, por eso, hemos querido repasar las fotos de su cuarentena para sacar las 8 claves de lo que han sido estos días para ella.

#1. El verano que vivimos

Aunque ahora los platós están parados, los proyectos que estaban en marcha empiezan a vislumbrar la luz. El verano que vivimos es la película que recoge el romance de época de Blanca Suárez y Javier Rey y en el que también ha participado María.

Guionistas habituales de series de televisión están detrás de este texto que narra la historia de unas misteriosas esquelas que llegan a manos de una joven periodista, sin firmar y dedicadas a Lucía. Cuentan una historia de amor, amistad y traición en el verano del 58 en las viñas de Jerez.

María Pedraza no quiso perder la oportunidad de compartir el tráiler: “Feliz de formar parte de esto. 🤍 el trailer de #ElVeranoQueVivimos ya está aquí. Dirigida por @sedes 💌”.

#2. Toy Boy

En este confinamiento hay muchos que han redescubierto Toy Boy, la serie que pasó sin pena ni gloria por Antena 3 pero que se ha convertido en una de las más vistas en Netflix. Durante estos días, ella no ha querido olvidarse de su compañero de reparto.

“🏻‍♀️ c h a n g i n g r o l e s 😈”, escribía junto a una foto de ambos. “Triiiniiiixxx❤️❤️”, respondía Jesús Mosquera.

#3. Nostalgia

Una de las películas a las que María le guarda más cariño es ¿A quién llevarías a una isla desierta? en la que, por cierto, coincidió con su chico. Durante esta cuarentena no ha querido olvidarse del primer aniversario de ese proyecto. “1 año de nuestra isla desierta. Os quiero de aquí al infinito. 🤍 #AQuienTeLlevariasAunaIslaDesierta”, recordaba.

“Te quiero Mery! Por muchas más aventuras juntos”, le contestaba el director, Jota Linares.

#4. Jaime Lorente

La actriz está compartiendo la cuarentena con su chico y aunque no es muy dada a compartir cosas de él o con él, de vez en cuando comete algún desliz y nos permite ver lo cómplices que son. “Jimmy lion esta a full. @jaimelorentelo yo detrás de la cámara. Esta quarentena está siendo desquiciadamente maravillosa: 🖤 l o c k. D o w n. has arrived 🖤”, escribía junto a una sesión de fotos con Jaime Lorente como objetivo.

#5. Música

“Como si bastara una vida

Pa' poder entender la caída

Pa' poder encontrar la medida adecuada y debida de sal en la herida

Como si bastara un momento pa' ser inmortal lo que dura un latido

Y mirar a los ojos del tiempo

Y de pronto entender que no hay nada prohibido

Dime lo que buscas tú, si ya has aprendido a perder

Dime si sigues robándole al cielo su azul

Si guardas aún un poquito de fe

Si... solos sombra y luz

El polvo en el foco y la flor en el barro…”.

La música que no falte. Ella quiso compartir la letra de esta canción de Sharif, Del viento. “Esta letra me ha tocado el alma 💔”, aseguró.

#6. Danza

Antes de actriz fue bailarina. Desde niña ha estado aprendiendo danza clásica, su gran vocación que sigue muy presente en su vida e, incluso, en alguno de sus personajes. No quiso perder la oportunidad de celebrar el Día Internacional de la Danza, “🖤 porque el arte es lo que nos mueve el corazoncito 🖤”.

#7. Poesía

En más de una ocasión, María ha demostrado que le gusta la poesía y que tiene mucha presencia en su vida. Seguro que se sabe muchos de los textos del primer poemario de su chico. Aunque, lo cierto es que, si ha compartido una poesía esta cuarentena, no ha sido una suya sino de un grande.

“Deseo.

Solo tú corazón caliente,

Y nada más.

Mi paraíso un campo

Sin ruiseñor

Ni liras,

Con un río discreto

Y una fuentencilla.

Sin la espuela del viento

Sobre la fronda,

Ni la estrella que quiere

Ser hoja.

Una enorme luz

Que fuera luciérnaga

De otra,

En un campo de

Miradas rotas.

Un reposo claro

Y allí nuestros besos,

Lunares sonoros

Del eco,

Se abrirían muy lejos.

Y tu corazón caliente,

Nada más.

Y he chocado con esto. #FedericoGarciaLorca 💔”

#8. Esperanza

En estos tiempos difíciles ha vuelto a aflorar la solidaridad y el espíritu positivo de muchos. María Pedraza es una de las que ha apostado por mirar hacia el futuro esperando lo mejor. “Nos volveremos a encontrar, aunque sea distintos.#”, aseguraba en redes junto a una foto suya con un guion en las manos. No sabemos si será de su próximo proyecto, pero estamos deseando verla en más trabajos.

