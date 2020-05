Pablo Alborán saca “el payaso que lleva dentro” sobre el piano

Parece que el confinamiento comienza a pasarle factura a Pablo Alborán. El malagueño ha sorprendido a sus seguidores con una divertida publicación a través de su cuenta de Instagram. Aunque, aún en los momentos más cómicos, no puede evitar sacar a relucir su talento.

En un vídeo publicado en Instagram, Pablo aparece frente al piano y con un gorro para tocar lo que parece una melodía improvisada de blues. "Mientras estudio armonía. Me sale el payaso que llevo dentro" son algunas de las palabras que acompañan al vídeo. Razón no le falta, ya que, al finalizar su improvisada interpretación, mira fijamente a la cámara y grita un "Toy' mu' loco".

Ver esta publicación en Instagram #MientrasEstudioArmonía #MeSeSaleElPayasoQueLlevoDentro #DameUnGorroYDeToyUnBlues #VengaHastaLuego Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran) el 6 May, 2020 a las 5:11 PDT

Claro que este divertido vídeo no ha pasado desapercibido entre sus seguidores. A muchos, incluso, les ha cambiado el rumbo de sus días. "Qué alegría me da verte en el piano, Pablo", "Jajajaja me alegraste el día" y "Me encanta tu locura" han sido algunos de los mensajes que han enviado a nuestro protagonista.

Entre ellos pueden leerse también los de sus compañeros de profesión. Los emojis de risa de Noelia Franco y el "Tas fatal" de la Mari de Chambao son algunos de ellos.

Y es que si hay algo que Pablo se ha propuesto durante la cuarentena es la de llenar a sus seguidores de risas y música. La perfecta combinación, ¿no es así? Nos ha enseñado su técnica para conseguir la masa de pizza perfecta, así como también su outfit de cuarentena. Pero también nos ha sorprendido con el estreno de su emotiva canción Cuando Estes Aquí, de la que nos habló en LOS40EnCasa, y también con su nueva versión junto a Stay Homas.

No hay nada ni nadie que pueda frenarle los pies al malagueño, y eso a nosotros nos encanta. ¡Que continúen la diversión y la música!

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!