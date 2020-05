Alejandro Sanz se parte de risa con la versión ‘Frozen’ de Cristina Pedroche

Las celebs tienen claro el poder de su imagen. Con ella obtienen trabajo, influencia, éxito, poder… un montón de cosas positivas. Claro que también tienen que asimilar que esa imagen pasa a ser de dominio público y blanco de memes, retratos y perrerías con las que no siempre están de acuerdo.

A veces se llevan sorpresas y hasta se echan unas risas con la creatividad de algunos que saben darles una nueva dimensión a sus cuerpos. Cristina Pedroche es una de las que más acostumbrada está y una de las que más sentido del humor derrocha.

Ella misma ha compartido un meme que han creado con ella y su marido, Dabiz Muñoz, convertidos en dos de los personajes más queridos de Disney: Elsa y Olaf de Frozen. Está claro quién es quién.

Y no faltan los detalles. A Olaf no le falta la nariz zanahoria, que no se nos olvide que es chef y, por supuesto, su característica cresta de pelo. El desparpajo y simpatía del muñeco de nieve, también es propia de él.

Y en cuanto a Pedroche, se ha convertido en un abrir y cerrar de ojos en la princesa de hielo. Y seguro que más de uno habrá pensado que quizás podría inspirarse en este vestido para sus próximas campanadas, ¿o es quizás demasiado conservador?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el 6 May, 2020 a las 10:03 PDT

“Esta me ha llegado al corazón. Sí, ¿por qué? ❤️”, escribía junto a la imagen. Ha sido inevitable que muchos, como Alejandro Sanz, hayan compartido las risas que les ha producido esta recreación. “JAJAJAJAJAJAJAJA buenísimo!!!!”, añadía Tamara Gorro.

