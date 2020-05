“Es mi momento favorito de todo El Hormiguero”: el recuerdo más bonito de Pablo Motos

Este martes hubo una nueva sesión de nostalgia en El Hormiguero. En esta ocasión, Pablo Motos y compañía recordaron aquella vez en el que todo el equipo del programa se trasladó a Londres para entrevistar al actor Will Smith.

"Nos llamaron para decirnos que Will Smith no iba a ir a ningún sitio de Europa excepto Londres, así que les propusimos hacer el programa alli y nos dijeron que sí", contó Jorge Salvador, productor ejecutivo de El Hormiguero. "Teníamos que hacerlo en el mismo hotel en el que dormía Will, por lo que tuvimos que alquilar la sala de baile que había en el sótano del hotel. Había que llevar allí un camión con el decorado, el control y la ciencia. 65 personas del equipo, avión, desplazamiento y hotel".

Pero entre tanta locura se produjo un momento mágico. "Estábamos en plena crisis en España y muchísimos jóvenes habían tenido que salir de España para trabajar. Necesitábamos 300 personas de publico y a través de nuestras redes convocamos a la gente", explicó Salvador. "Y pasó algo mágico cuando entró Pablo. Esa gente, que estaba pasando un mal momento, de repente se encontró con ese Hormiguero que habían visto en casa de pequeños. Se produjo tal emoción entre la gente y el equipo que todo el mundo se puso a llorar".

"Creo que es mi momento favorito de todo El Hormiguero", confirmó Pablo Motos. "Nadie habló. Todos estábamos agobiados y nerviosos porque saliera bien el programa. Y es un momento en el que te encuentras con tu gente, nadie dice ni una sola palabra y todos lloramos. Fue el momento más chulo que hemos vivido. Fue muy mágico".