Omar Montes: “En el mundo de la música no doy más ostias porque no puedo”

Zapeando ha inaugurado nueva sección en la que recibe, virtualmente, a distintos músicos para que interpreten canciones de otros. Y el que ha servido de conejillo de indias ha sido Omar Montes que ha empezado hablando de sus costumbres de sueño.

“En el contrato discográfico vienen las horas de dormir y las horas de levantarse, tiene que venir muy claro. A mí, normalmente, me gusta acostarme tarde, sobre las 2 o las 3 de la mañana porque me gusta vivir el día a tope. Y luego, por la mañana, me gusta levantarme tarde porque yo no me fío de las personas que se levantan demasiado temprano. No creo que sean de fiar. Unas personas que se le levantan tan pronto tienen muchas horas para pensar y darle a la cabeza y entonces, pueden malear más que yo, que me levanto más tarde”, aseguraba.

Y ese más tarde, son las 12 de la mañana, con lo que, echando cálculos, el cantante duerme una media de 10 horas al día, como los niños. “Estoy en edad de crecimiento y si no duermo las 10 horas reglamentarias, luego no crezco”, aseguraba.

Como el resto de españoles, está confinado en casa y eso está haciendo que echo de menos “pasar tardes con mis amigos. Poder salir de casa para ir al estudio a graba canciones. Yo diariamente iba al estudio 2 o 3 horas para trabajar y ahora no voy. Me he dado cuenta de que lo echo en falta. Soy un tío muy currante, ahí donde me veis, y me gusta estar activo y hacer vídeos y viajes”.

Ahora tendría que estar comenzado su gira latinoamericana, “iba a ir a un montón de países para grabar canciones con artistas y para hacer concierto y todo eso se fastidió”. Ahora, prevé que pueda volver a recuperar el tema conciertos para septiembre o ya para enero del año que viene, “va a tardar bastante”.

Dani Mateo le recordó el titular de una entrevista con El País en la que hablaba de cómo había pasado de decir qué pañales comprar a qué coches de lujo comprar. “Eran más fáciles de elegir los pañales porque como me salían de gratis, era más fácil elegirlos. Si no me gustaban iba a por otros rápidamente, pero los coches son muy caros y no se pueden coger prestados y menos ahora al nivel que estoy”, confesaba.

Antes de convertirse en un artista de éxito y ganador de reality, Omar Montes era boxeador y tiene claro dónde se daban más golpes. “En el mundo de la música no se dan más ostias y no doy más ostias porque no puedo, porque me tienen calao. En el boxeo daba más ostias porque como es lo que hay que hacer, las das y no pasa nada. Pero si tú en, la música, pegas una ostia, luego te trae consecuencias. Aunque se metan a vece conmigo, o aunque me difamen, o aunque hablen cosas que no son ciertas, intento tener las manos quietecitas porque yo tengo un hijo, tengo una familia y no quiero que me vayan a ver a la cárcel. Procuro arreglar las cosas hablando”, admitía.

Y terminó a lo que iba, a cantar una canción de otro. En su caso eligió a RVFV, “un artista que, en España, es amigo mío, y está empezando, ha empezado bastante fuerte y tiene bastantes temas pegaos y yo lo quiero mucho porque es muy buen muchacho, muy humilde y me gustaría cantar una de él”. Y ahí que fue, con dificultades técnicas incluidas.

