Buenas noticias para la comunidad gamer: Cate Blanchett (Thor: Ragnarok, Carol) será la protagonista de la adaptación cinematográfica del anárquico universo del videojuego Borderlands, estrenado para videoconsolas por primera vez en 2009.

La trama de Borderlands gira en torno al planeta Pandora (y no, no tiene nada que ver con Avatar), un lugar en el que se llevan a cabo extracciones de minerales por parte de megacorporaciones y donde bandas de peligrosos exconvictos son utilizados por las grandes empresas para realizar laboriosos y extenuantes trabajos forzados. Cuando estos antiguos criminales escapan o "son liberados" a cambio de sus servicios, se dedican a aterrorizar a la población.

Todo apunta a que Blanchett será Lilith, una de las seis sirenas de Borderlands, seres con apariencia humana que poseen una serie de misteriosos y potentes poderes especiales que le permiten saltar entre diferentes dimensiones. Una complejidad argumental que, suponemos, sabrá encajar bien Craig Mazin, el guionista contratado por Lionsgate para escribir esta adaptación.

Mazin ha ganado dos premios Emmy por su brillante trabajo en Chernobyl, la exitosa serie de HBO que explora las causas y consecuencias de la catástrofe en la central nuclear ucraniana. También ha colaborado como guionista en Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!, en Blancanieves y la leyenda del cazador y prepara la adaptación, también para HBO, de otro videjuego: The Last of Us. Géneros muy diferentes con los que ha adquirido una experiencia que le puede venir bien para adaptar el (a veces caótico) universo de Borderlands.

El director de la adaptación también está confirmado: Eli Roth. El cineasta y actor, uno de los amigos más cercanos de Quentin Tarantino (trabajó en Malditos Bastardos como el sargento Donny Donowitz) ha dirigido sangrientas películas como Hostel y Cabin Fever y la fantasiosa La casa del reloj en la pared, adaptación de una historia de John Bellairs en la que colaboró por primera vez con Blanchett. Un director con talento, experiencia y buenos contactos que parece apropiado para reconstruir el violento y distópico universo de Borderlands.

"Estoy deseando traer mi propia energía, ideas y visión al salvaje, divertido e infinitamente creativo universo de este videojuego", ha explicado Roth.