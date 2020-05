Disney tantea a Karen Gillan (‘Los Vengadores’) para protagonizar ‘Piratas del Caribe 6’

Disney prepara ya la sexta entrega de Piratas del Caribe y el cambio de protagonista es inminente. Hace unos meses aún teníamos la esperanza de recuperar a Johnny Depp en el papel principal, pero la factoría del ratón quiere que sea una mujer. Y la primera en sonar fuerte para el papel (¿de Jane Sparrow?) es Karen Gillan, rostro conocido del MCU por su paso por Los Vengadores y Guardianes de la Galaxia, donde encarnó a Nebula.

La aparición de Gillan significaría que Disney prepara un reboot en toda regla de la franquicia y pretende renovarla por completo, acabando con las posibles líneas narrativas derivadas de sus cinco predecesoras.

Los fans más puristas de las aventuras marítimas de Jack Sparrow y compañía deben hacerse a la idea de que Depp no volverá a la saga, y menos después del escándalo mediático que supuso su ruptura con la actriz Amber Heard.

De los escasos datos que han trascendido de Piratas del Caribe 6 hay dos noticias muy prometedora: el veterano Jerry Bruckheimer será productor y Craig Mazin, guionista de Chernobyl (dos premios Emmy) y de las futuras adaptaciones de los videjuegos Borderlands y The Last of Us, será encargado de escribir la historia junto a Ted Elliot (Shrek) Ambos sustituirán a Rhett Reese y Paul Wernick, guionistas de Deadpool, quienes sonaron fuerte en un principio.

Precisamente hace menos de un mes conocimos de boca del actor Lee Arenberg (el pirata Pintel) que Disney estaba deseando ya el inicio del rodaje de la sexta entrega de Piratas del Caribe. Aunque aún no se habían desvelado suficientes datos como para poder confirmar los detalles de la producción, todo indicaba a que la compañía desplegaría en breve a su equipo de producción para poner en marcha el proyecto cuanto antes.

Poco a poco vamos conociendo nuevos detalles y, aunque creemos que el inicio del rodaje todavía tardará todavía un tiempo, parece que los vientos de poniente soplan con fuerza y llevarán este barco a buen puerto.