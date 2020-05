De la Tusa en català fins un cameo del Miki Núñez

Segur que ets dels que aquests dies t'has baixat el Tik Tok i potser t'has animat a fer algun repte viral. Els últims que us portem han aconseguit un bon grapat de likes. Aquests són els 5 tiktokers virals del confinament.

Català Girona vs Amposta

L'Aroa i la Paula, dues amigues una de Girona i l'altre d'Amposta, han revolucionat el Tik Tok. El repte viral ens descobreix com poden ser de diferents les paraules o expressions depenent de la regió on vivim, tot i ser el català la llengua comuna. Els vídeos han volat per les xarxes tant a Twitter o Instagram.

Tusa en Català

La Gemma ha fet una versió de la Tusa de Karol G i Nicki Minaj. La cançó del moment ja té la seva adaptació al català però la Gemma en té més al seu perfil.

Un Any...vivint a Terrassa

El Gerard aprofita el challenge de “Un any...” i es marca un vídeo amb l'aparició estrella d'en Miki Núñez. Aquest és un dels molts clips creats per aquest tiktoker català que té un feed bastant entretingut a la xarxa.

L'accent de l'Empordà

En Lluc es marca un dels moments icònics del tik tok en català. El vídeo ja l'han vist milers d'usuaris.

Esport post-confinament

En Pol Gise no ho té gaire clar això de tornar a fer esport. És un altre dels tiktokers catalans que rep likes a dojo pels seus vídeos.



Aquesta aplicació ha revolucionat els dies de confinament de molts usuaris de la xarxa. Aquests són alguns exemples fets a casa nostre i que s'han viralitzat en les darreres hores.