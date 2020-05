Cher publicará una versión de ‘Chiquitita’ en español

Cher publicará el próximo viernes una versión totalmente en español del clásico Chiquitita de ABBA. El videoclip se estrenará un día después, el sábado 9, durante Unicef Won't Stop, un encuentro benéfico y virtual organizado por UNICEF para recaudar fondos para la víctimas de COVID-19. El evento contará también con personalidades como Pau Gasol o Pink, entre otros.

La intérprete de Believe ha publicado en sus redes sociales un pequeño avance de esta canción, la primera en toda su carrera que canta en nuestro idioma. "Empecé a ensayarla a finales del año pasado. Cuando todo empezó a cambiar, yo quería ayudar de alguna forma. Así que este parecía ser el momento adecuado para terminar la canción", ha contado la artista estadounidense a Warner Music.

No es casualidad que la cantante de 73 años haya escogido Chiquitita como tema solidario para ayudar contra la pandemia. ABBA donó a la misma organización todos los beneficios de la canción original desde que se publicara en 1979. Además, Cher ha estado muy ligada al grupo sueco tras aparecer, por un lado, en el film musical Mamma Mia: Here We Go Again, junto a Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth y Pierce Brosnan; y por otro lado, grabar Dancing Queen en 2018, un disco de versiones del famoso cuarteto.

Igualmente, Cher donará un millón de dólares a través de CherCares Pandemic Resource and Response Initiative, la nueva plataforma que ha creado para ayudar a las familias y comunidades más vulnerables durante esta pandemia y crisis sanitaria.