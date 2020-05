Una canción inédita de Paul McCartney y Ringo Starr, a subasta

De vez en cuando, cuando pensábamos que ya lo habíamos escuchado todo de grupos o míticos, aparece una nueva grabación de una canción que estaba perdida u oculta hasta nuestros días. Es lo que ha ocurrido con un tema desconocido hasta el momento compuesta por Paul McCartney y Ringo Starr, que ha saldo a subasta.

Angel In Disguise es el título de esta composición compuesta por los exmiembros de los Beatles para formar parte del primer álbum en solitario de Starr, llamado Time Takes Time, publicado en 1992. Esta demo no fue incluida en el disco y ahora se ha descubierto.

Según publica la BBC y se hacen eco otros medios, la cinta de casete donde se encuentra la composición será puesta ahora a la venta el 19 de mayo por un antiguo dj de Radio Luxembourg, Tony Prince, y se espera que alcance una cifra en torno a los 23.000 euros. Una cuarta parte de las ganancias irá destinada a paliar los efectos de la crisis sanitaria que estamos viviendo.

Son dos las versiones de la pista que aparecen en la cinta, una en la que Paul McCartney aparece cantando, y una versión más completa con el batería en la voz principal, con instrumentos adicionales y voces de acompañamiento. Una demo de otra canción de Ringo Starr, llamada Everyone Wins, también aparece en el cassette,



An unheard track by Sir Paul McCartney and Sir Ringo Starr recorded after the Beatles split is heading for auction. https://t.co/ooG3QC9VXA pic.twitter.com/wWkiCBkPzu — Evening Telegraph (@Evening_Tele) May 4, 2020

La partitura, que solo acredita a McCartney como escritor, muestra que las letras incluyen: "Mi nombre es Ritchie / Déjame mirarte a los ojos / No temas que solo soy un ángel disfrazado". Ritchie, por supuesto, se refiere al nombre real de Starr, Richard Starkey.

Mientras cantaba en casi una docena de canciones de los Beatles, incluyendo Yellow Submarine y With a Little Help from my Friends, al Starr solo se le ha atribuye haber escrito dos por sí mismo: Octopus's Garden y Don't Pass Me By. Starr coescribió algunos más, junto con McCartney y el fallecido John Lennon, incluido What Goes On de su álbum de 1965 Rubber Soul.