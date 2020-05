Dua Lipa: “Puede que pronto me veáis haciendo una canción latina”

Dua Lipa se ha convertido en tan solo dos años en una de las caras más conocidas del pop. Su primer álbum Dua Lipa, nos dejó grandes temazos como New Rules, Blow Your Mind o Be the One: y, claro, las expectativas con su segundo trabajo de estudio estaban por las nubes. Toda la industria estaba pendiente del siguiente paso que iba a dar la británica, ¡y no solo ha igualado a su primer trabajo, sino que lo ha superado! Future Nostalgia, que salió el pasado mes de marzo a la luz, es un abrazo al mejor sonido disco de los setenta y de los ochenta, con las letras ocurrentes de la Generación Z.

Entrevista a DUA LIPA en LOS40 EN CASA

Ahora, para hablarnos sobre toda esta nueva etapa, Dua Lipa nos abre la cámara de su ordenador para ofrecernos una entrevista en exclusiva en una entrega muy especial de #EnCasaConLOS40. Al otro lado de la pantalla se encuentra nuestra querida Cris Regatero. Han hablado de anécdotas familiares en Barcelona, de su restaurante favorito que se encuentra en Madrid y de cómo conoció a Rosalía en LOS40 Music Awards de 2018.

Al igual que el resto de mortales -porque las princesas del pop tampoco se escapan de las crisis virales-, Dua Lipa también se encuentra encerrada en casa: “Estoy bien. Ya llevamos bastante tiempo encerrados y estamos intentando ser creativos dentro de lo que cabe”.

Future Nostalgia, un álbum que salió en tiempos complicados

Future Nostalgia ha llegado en plena cuarentena. De hecho, la cantante se pensó mucho si debía sacar el disco o no: “Como hice este álbum para alejarme de todo lo que viniera de fuera, sentí que debía sacarlo cuando fuese el momento. Al principio iba a lanzarlo el 3 de abril pero tuvo que ser una semana antes. Pienso que tomé la decisión correcta, así que estoy súper orgullosa y feliz”. De hecho, con este nuevo álbum, la artista ha alcanzado la cima de Billboard, llegando a ser número 1.

En cuanto al sonido, inspirado en la música disco que rompió las pistas en los ochenta, Dua reconoce que es más un recuerdo de cuando era pequeña y bailaba aquellas canciones en casa que un homenaje: “Fue un momento muy bonito en mi vida del que tengo muy buenos recuerdos incluso ahora escuchando música con mi familia sigo teniendo ese sentimiento, así que quería aludir a esos sentimientos y emociones y recrearlo yo misma de alguna manera en el álbum”.

Dua pertenece a una generación de artistas que han llenado las letras de las canciones de Girl Power, haciendo reflexionar a sus oyentes sobre todo lo que les queda a las mujeres por alcanzar la igualdad. Una de las canciones donde más vemos este mensaje es en Boys Will Be Boys. “No se trata de una canción contra los hombres, sino de empezar una conversación y abrir debate sobre cómo podemos cambiar la experiencia de las mujeres”, asegura la joven.

¿Colaboración con Rosalía?

Cristina no ha dudado en preguntarle lo que miles de fans quieren saber: ¿habrá colaboración con Rosalía en algún momento? “Soy muy fan de ella. La adoro. Es muy buena amiga mía, así que estamos bastante en contacto”, comienza diciendo. Eso sí, todavía no han podido encontrarse en un estudio: “Creo que para que nosotras grabemos una canción es importante que estemos juntas allí y hacer brainstorming para dar con algo nuevo”.

De hecho, Dua Lipa nos ha confesado que fue en LOS40 Music Awards de 2018 donde conoció a la intérprete de Dolerme: “Éramos amigas en redes sociales y hablábamos de hacer música pero vosotros lo hicisteis posible. Fue una noche increíble y muy divertida.”

Puede que pronto me veáis haciendo una canción latina

Teniendo en cuenta la imponente presencia latina en la industria musical actual, hemos querido saber qué opina sobre esta corriente de artistas como Rosalía, J Balvin o Karol G. “Me encanta la música latina, me encantan los artistas latinos y yo siempre me inspiro de todos los géneros porque no hay ni uno solo que no me guste o no valore y escuche”, comienza diciendo la intérprete de Physical.

De hecho, la cantante nos ha confesado que puede que pronto la veamos en este género: “En mi caso, quizá pronto me veáis haciendo una canción latina”. ¡Y nada nos gustaría más, la verdad!

Su gira mundial iba a comenzar el pasado mes de abril en Madrid. Aunque este año no ha podido ser, Dua asegura que tiene muchas ganas de cantar en la capital española. Una de las razones es que se encuentra su restaurante favorito del mundo: “Es uno de mis sitios favoritos, así que tengo muchas ganas de empezar la gira allí”.

Su última anécdota en Barcelona

Lipa también iba a pasar por Barcelona con su tour mundial. Una ciudad en la que estuvo hace poco para grabar el videoclip de Physical. Aunque solo pudo estar tres días en la Ciudad Condal, la joven los recuerda de manera especial ya que su familia, a la que llevaba semanas sin ver, le dio una sorpresa: “Cuando llegué a Barcelona aterrizamos muy tarde y estaba muy cansada así que subí a mi habitación, intenté abrir la puerta y la puerta no se abría. No sabía qué estaba pasando hasta que conseguí abrir la puerta y ahí estaban mis padres que habían venido a verme y me puse a llorar, fue increíble”.

Pronto volveremos a cantar con Dua Lipa sus canciones hasta quedarnos afónicos. Mientras tanto, solo podemos disfrutar del maravilloso regalo que nos ha dado lanzando Future Nostalgia.