Una andayera nos cuenta cómo ha sido superar el coronavirus

Siempre decimos que Anda Ya es un programa para vosotros y por vosotros, nada sería posible sin vuestras historias, cariño y fidelidad. No nos cansaremos de decir que vuestras alegrías son nuestros triunfos, y hoy precisamente, hemos tenido algo muy importante que celebrar.

Como bien recordaréis, a finales de marzo una andayera de Elche, llamada Cristina, nos contó, justo ante de participar en uno de nuestros concursos que, desafortunadamente, estaba ingresada en el hospital por coronavirus y con neumonía. En un intento de recuperar un poquito de su normalidad decidió llamarnos, y contarnos que a pesar de todo nos seguía escuchando.

Pues bien, después de que esta andayera nos contara su situación, y que, tanto ella como nosotros nos emocionaramos cuando saludó a sus hijos, hoy Cristina, ha estado de nuevo con nosotros. Pero esta vez, la noticia que nos tenía que dar era todavía más importante, y sobre todo, mucho más bonita: ha superado el coronavirus.

Nuestra andayera nos ha contado que ya ha salido del hospital y que poco a poco está recuperando todo aquello que tuvo que dejar paralizado para poder luchar y salir adelante. A pesar de que todavía tiene que permanecer en confinamiento en casa hacer y no puede abrazar a sus hijos, al menos ahora los tiene cerca.

Antes de despedirse, Cristina no ha querido desaprovechar la oportunidad y ha agradecido el trato que los sanitarios han tenido con ella en esos momentos tan complicados, especialmente, para lograr que nunca perdiera el ánimo. Además, ha querido recordar que la batalla contra el coronavirus todavía no la hemos ganado y debemos estar concienciados, no podemos retroceder después de todo lo que hemos conseguido.

Si quieres escuchar esta historia, y emocionarte con nosotros, ya sabes lo que tienes que hacer… ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

Como ella, son miles las personas que están luchando por salir adelante en todo el mundo, por ello, no debemos olvidar el mensaje de Cristina. Unidos saldremos de esta, ¡mucha fuerza!

Recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS.