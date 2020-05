David Cantero habla de su hijo ahora que ya no trabaja en Informativos Telecinco

David Cantero es uno de los rostros de Informativos Telecinco. Durante los últimos meses, su hijo, Álvaro Berro, ha estado trabajando en ese mismo equipo, pero ahora, su contrato se ha terminado y ya no trabaja en Mediaset.

En este momento es cuando el padre ha querido hablar en favor de su hijo y lo ha hecho en redes sociales donde le ha felicitado, ha valorado su trabajo y ha desmentido a los que hablaban de enchufismo.

“Muy orgulloso de mi hijo Álvaro, @alvaroberro que desde el primer momento, como tantos otros compañeros, ha pasado lo peor de la pandemia informando tirado en la calle, sin poder refugiarse en la redacción, mal viviendo y mal comiendo dentro de su minúsculo coche, cumpliendo horarios duros e intensivos, viendo y sintiendo de cerca situaciones y momentos muy dramáticos, contando en grabaciones y en directo lo que sucedía con buen ánimo, acierto, aplomo y mucho oficio tras haber trabajado en unas cuantas cadenas de diferentes grupos, públicas y privadas... “, reconocía públicamente como padre orgulloso.

Eso sí, luego mandaba un zasca a los que habían interpretado esta sustitución como un privilegio por ser hijo del presentador: “Y no, no lo he fichado yo ni es, como insinúa algún cretino insatisfecho al que no voy ni a mencionar, un ‘enchufado’... Tenía un contrato temporal, una sustitución por baja médica que ahora, lamentablemente, se le acaba...”.

Álvaro Berro es un joven como tantos otros que intenta buscarse la vida trabajando y desarrollando su vocación y en eso ha hecho hincapié su padre. “Como tantos jóvenes de este país va empalmando uno con otro si hay suerte... Lo que hace en la tele se lo gana por sí mismo gracias a su buen hacer, su buen talante, su profesionalidad y la amplia experiencia que ya acumula... Y no usa el apellido de su madre sólo para no ser tachado de “hijo de...”, aunque también... Su primer apellido, como el mío, es Fernández, demasiado común, y a los dos nos gusta más utilizar el segundo... Pero lo más importante no es nada de eso; lo primero para mi es que es un tipo humilde y sencillo, una buena persona que se hace querer, un buen ejemplo para sus hermanos... Nada agradezco más a la vida y nada me puede hacer sentir más satisfecho... 🖤”, terminaba diciendo.

