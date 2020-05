Robin Schulz con Alida: electrónica europea de calidad candidata a la lista

Tiene cierta gracia que el nuevo single de Robin Schulz, DJ famoso, entre otras cosas, por cubrir siempre sus ojos con gafas oscuras, se titule In your eyes. El caso es que poco nos importa el anonimato ocular del prestigioso productor alemán; lo que realmente cuenta es su música, y no hay temporada que no nos alegre la existencia con alguno de sus temas de exquisita electrónica. Fiel a su estilo, esta vez también se ha acompañado de una voz deslumbrante, en este caso de Alida, una cantante noruega.

Robin Schulz es, junto a David Guetta, Calvin Harris, Martin Garrix y otros, uno de los DJ y productores gracias a los cuales la música electrónica ha vivido una edad de oro en la última década. Ha conseguido varios números uno en la lista de LOS40: en 2014 tuvo dos (Waves y Prayer in C), y en 2017 lo logró con OK (cantada por James Blunt). Veremos si In your eyes se une a esta cadena de éxitos, aunque lo primero que debe conseguir es entrar en lista; el HT #MiVoto40 le ayudará. ¡Mucha suerte!

