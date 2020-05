Els Gertrudis en concert, fil conductor del videoclip d' 'Ho sento molt'

Després de voler canviar el món des de l'habitació amb la seva cançó "confinada", els Gertrudis ens presenten el videoclip d'un nou èxit que ja escoltes a ELS40.

'Ho sento molt' és una cançó que parla d'una relació passada que deixa enrere el seu protagonista, fent una metàfora amb soldat que decideix abandonar una guerra perduda. Per començar a veure la llum al final del túnel d'aquest confinament, ens mostren la cara més enèrgica del grup fent un recull de diverses imatges de la seva anterior gira. A més les han combinat amb centenars de vídeos enviats pels seus seguidors i d'aquesta manera reflexa com van ser els concerts de l'última gira dels Gertrudis tant davant com sobre l'escenari.

Aquest és el tercer senzill de No em dóna la gana, un disc que va veure la llum a finals del 2019 i que aquest any estem assaborint. D'aquesta manera es confirma que tot i la complexitat dels moments que estem vivint com a societat i que els van obligar a cancel·lar o ajornar tots els seus concerts, aquesta és una de les etapes més dolces del grup de la Garriga.