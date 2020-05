‘Let It Be’: 50 años del lanzamiento del disco póstumo de los Beatles

Fue el último álbum de los Beatles, pero el penúltimo en grabarse. Let it be vio la luz en 1970, poco después de la disolución de la banda, una de las más importantes de la historia, y, fue el proyecto que acabó dinamitando la relación profesional y personal que existía entre ellos.

Nos tenemos que remontar a la grabación de otro de sus míticos trabajos, el Álbum Blanco, en 1968. En ese momento, la cohesión de los Fab Four ya estaba seriamente dañada desde varios frentes diferentes. Por un lado, Elton John se encontraba inmerso en su relación amorosa y profesional con Yoko Ono, lanzando el álbum experimental Unfinished Music No. 1:Two Virgins. Por su parte, George Harrison se encontraba experimentando con la música india, fruto del cual nació su disco Wonderwall music, a la vez que ejercía como productor para otros artistas.

En este contexto, en el que los proyectos en solitario pesaban más que el interés en que el grupo continuara unido, Paul McCartney propone un plan para revitalizar la banda y unir a sus integrantes. Según cuenta el miembro de la banda en el libro Anthology, "La idea era que vieras a los Beatles ensayando y tocando juntos. Luego, actuando en un gran concierto de final de show. Así mostraríamos cómo funcionaba todo el proceso". Sin embargo, no fue una idea bien recibida por sus compañeros: "La cosa se estaba poniendo un poco tensa entre nosotros. Habíamos estado mucho tiempo juntos y las grietas empezaban a aparecer".

No hay gira ni posterior documental, pero consiguieron llegar a un acuerdo para embarcarse en un proyecto intermedio, un programa de televisión en el que mostrar a sus fans cómo era un proceso de grabación real. Cambiaron los estudios Abbey Road por los estudios de Twickenham, especializados en cine, para una grabación profesional, pero nunca se llegaron a sentir demasiado cómodos. Lennon contó el libro ya mencionado cómo vivió el proceso: "Era realmente atroz que te estuvieran filmando sin cesar. Yo quería que el equipo de rodaje se fuera. Había que estar allí a las ocho de la mañana y no se puede hacer música a las ocho de la mañana".

‘Let It Be’: 50 años del lanzamiento del disco póstumo de los Beatles

La incomodidad y los altercados entre ellos los llevaron a dejar ese estudio y a trasladarse a los estudios de Apple. Después de las varias sesiones, incluyendo el histórico concierto en la azotea del 30 de enero de 1969, terminaron de grabar. Sin embargo, otros proyectos como el lanzamiento de Abbey Road hicieron que se retrasara su publicación.

Uno de los datos más significativos es que este nuevo proyecto se pensó para ser llamado 'Get back' (Vuelve), para dar la imagen de regreso de la banda, pero eso estaba lejos de producirse. Finalmente, el título se cambió por 'Let it be' (Déjalo estar), un clarísimo reflejo de la situación de hartazgo que todos los integrantes del grupo vivían, que los llevó a entrar y salir del proyecto durante varias veces, provocando una enorme e irreparable estabilidad.

Poster de 'Let It Be', de The Beatles, editado en 1970. / LMPC via Getty Images

Después de muchos vaivenes a la hora de mezclar el disco, Paul McCartney se opuso a la publicación del mismo. Sin embargo, fue en vano. En abril de 1970, anunció públicamente que abandonaba el grupo y así se llegaba al fin de los Beatles. Solo un mes después saldría al mercado Let It Be, que llegaría a ser número 1 en todo el mundo.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!