Cazzu: “Los espacios para las mujeres en el trap son criticados desde un punto más hostil”

Cazzu es una de las referentes e iconos del el trap latino. Con su característica estética emo/punk, la cantante argentina ha estrenado recientemente su EP Bonus Trap, un proyecto que, a pesar de incluir solo tres canciones, ha constituido un proceso largo, que ha durado seis meses porque así ha sido su deseo; quería que todo fuera perfecto y leal a sí misma sin importarle los tiempos. De su proceso creativo y del espacio que ocupa la mujer en el trap ha podido charlar nuestro compañero Sergio Labrador en #YoMeQuedoEnCasaConLOS40Urban.

La trapera cuenta que el material estaba planificado para lanzarse en estas fechas, mucho antes de que tuviéramos que confinarnos debido a la pandemia global. "No considero que haya sido un mal momento -para publicar el EP-. La gente está en sus casas y hay más personas predispuestas a escuchar música distinta porque se le acabó el repertorio que tenía y opta por las sugerencias y está más abierta a eso. Es el lado positivo de lanzar musica en cuarentena", ha indicado la joven.

Ella misma, como oyente de música, ha confesado que es exactamente lo que le ha pasado: "Yo me aburrí de todo lo que naturalmente escucharía y he empezado a explorar; como estoy en casa y haciendo distintas cosas, entonces empiezo a conocer otros artistas que no había escuchado. Creo que la cuarentena se presta a hacer eso".

No estoy en desacuerdo con la música rápida, pero no es mi fórmula

En relación con el proceso creativo de Bonus Trap, la cantante ha hecho hincapié en que ha sido "un proyecto bastante natural, mío, sin mucha vuelta con respecto a los artistas en el sentido de elegirlos porque 'uno está pegado o sonando más', sino por quién encaja en una canción mía, que es mi método de hacer música". Cazzu no crea música pensando en los números que tiene generar; eso no va con ella. "Los números y los datos vienen después de la música; son el resultado del arte. No se puede fabricar arte estando pendiente de los números; sería una manera desalmada -de trabajar-", opina, aunque reconoce que hay gente que hace su música de forma más matemática y que, cada uno con su estilo "todo está bien", siempre y cuando esta suma -música y resultados- hable de ti, que es al final de lo que se trata. "El tema es que todo el combo hable de vos", afirma la artista. Ella misma ha confesado que si hiciera música pensando en los beneficios y creara canciones a raíz de esto, cree que le iría mejor pero haría canciones que no le representan.

Reflexionando sobre el momento en el que estamos, percibe que ahora se hace música como churros, como se dice en nuestro país: "se está fabricando mucho contenido, muy rápido", una fórmula que no es su manera de trabajar, pero con la que no está en desacuerdo. Su deseo, por el contrario, es dejar huella, no hacer cosas pasajeras y efímeras, por lo que no le "amedrenta el tiempo que pueda tardar en hacerla o sacarla para que esté perfecta". Solo hay que ver la acogida de su EP: "el resultado ha sido muy positivo y la gente lo ha recibido muy bien", admite.

En la deconstrucción del trap y del hiphop todavía falta una deconstrucción auditiva

¿Hay mucha mujer en el mundo del trap? A juzgar por la joven argentina, no. "También pasa que los espacios para las mujeres en el trap siguen siendo más criticados desde un punto más hostil. Por ejemplo, puede salir un artista masculino que rapee feo y mal pero en verdad no estará tan mal. La crítica siempre va a ser más, digamos, minuciosa cuando se trata de la mujer, aunque lo esté rompiendo y haga muy buen trap", expresa.

Declara que en la deconstrucción de estos géneros urbanos aún hace falta una deconstrucción auditiva y explica por qué: "Nosotras tratamos de agravar la nota que suena natural, porque sabemos que es probable que se procese más rápido que si fuera más gritona, esto no pasa en Estados Unidos, donde hay hombres que ya rapean con la voz finita".

Igualmente, nos ha contado que le gustaría colaborar con todos los artistas argentinos del mundo del trap, sobre todo con voces femeninas como María Becerra o Chita, y ha indicado que en España hay traperas que le están dando "muy duro", como La Zowi o Petazeta.

Sobre Maikel Delacalle expresa: "Somos muy amigos, es una excelente persona y artistas. Somos casi familia. Le tengo una profunda admiración y cariño". El canario le preguntó en su encuentro virtual con LOS40 Urban: "¿Cuándo vamos a hacer un palo juntos?", a lo que Cazzu ha contestado que hace un mes el cantante le dijo: "Quiero hacer esta canción con vos", le envió una primera grabación y aún está esperando a que le mande el tema completo, por lo que la pelota está en el tejado del tinerfeño.