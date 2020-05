Katy Perry anuncia Daisies, primer sencillo de su quinto disco

Daisies. Ese es el nombre del primer sencillo con el que Katy Perry presentará su quinto álbum de estudio. Su estreno está previsto para el próximo 15 de mayo, por lo que aún tendremos que esperar una semana más para poder disfrutarlo.

Una espera que se nos puede hacer extraordinariamente larga si atendemos a los rumores que cada vez están cobrando más fuerza por parte del universo swifter. Y es que Taylor Swift ha lanzado varios mensajes en las redes sociales que podrían vaticinar una nueva colaboración entre ambas.

Han pasado tres años desde que Katy Perry pusiera a la venta su último trabajo musical Witness pero por fin parece que la era KP5 ha comenzado. Por fortuna durante este tiempo la intérprete nos ha ofrecido nuevas canciones que a juzgar por lo que ha publicado en su perfil podrían no formar parte de su nuevo proyecto.

"The first single from #KP5 is called #DAISIES and she’s coming MAY 15, 2020 🌼 THE MUSIC MUST GO ON" ("El primer sencillo de KP5 se llama Daisies y llega el 15 de mayo de 2020. La música debe continuar") escribía en su último post. Esto significa que Never really over, Small talk, Harleys in Hawaii y Never worn white podrían quedarse fuera del quinto disco de estudio de la solista californiana (o bien no tendrían consideración como single).

La teoría Swift-Perry

El terremoto provocado por este anuncio en la industria pop se ha dejado sentir en celebrities y artistas de todo el mundo que han querido comentar la imagen de la portada del single Daisies de Katy Perry. Desde Demi Lovato y su "Cute" hasta Orlando Bloom con su "My favourite", decenas de artistas de todo tipo y condición aguardan ya con enorme expectación el estreno de esta canción.

Pero a medida que iban pasando las horas ha comenzado a cobrar protagonismo la figura de Taylor Swift. No para eclipsar el anuncio sino más bien para completarlo. O eso es lo que opinan algunas teorías de lo más curiosas que ya inundan las redes. ¿Devolverá Taylor Swift el cameo en el vídeo que Katy Perry le hizo en You need to calm down? Revisemos posibles mensajes y pistas que confirmarían esta teoría...

El más obvio y directo, el tuit de American Idol: "We can't wait to play this like 1,989 times in a row. #DAISIES #KP5" ("No podemos esperar para escuchar esto como 1.989 veces seguidas #Daisies #KP5"). No es muy sutil que digamos y más sabiendo que el quinto disco de Taylor Swift (cifra a la que ahora llega Katy Perry) fue, precisamente, 1989.

El segundo requiere algo más de fe en los significados ocultos pero estando Taylor Swift por medio como para no darle verosimilitud. Apenas un par de horas después de que Katy Perry anunciara Daisies, Taylor posteaba en sus redes sociales una fotografía con un jersey con las citadas margaritas (daisies en inglés). Curiosamente la prensa se llama Bali Daisy Jane Set.

Desde la cuenta de Twitter @TaylorSwiftFacts se apunta además que hoy hacía dos años que Katy Perry y Taylor Swift firmaron la paz después de que la californiana le enviara un regalo a Taylor por el fin de su gira Reputation. Un segundo aniversario en el que podrían haber dejado claro al mundo que hay una colaboración en marcha. Esta semana hasta el 15 de mayo se nos va a hacer muy larga...

Today marks the 2nd anniversary of “reputation Stadium Tour” where Katy Perry sent an olive branch to Taylor Swift with a letter.



Katy Perry announced her first single “Daisies” today and Taylor Swift shared her photo wearing daisies 🌞



A possible collab?#MyTheoryOnly pic.twitter.com/mAvBOQwiTP — Taylor Swift Facts (@blessedswifty) May 7, 2020

Lanzar un disco, tener un bebé... sólo queda plantar el árbol

Katy Perry está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida tanto a nivel personal como a nivel profesional. La solista californiana está embarazada de su primer hijo con Orlando Bloom, con quien contraerá matrimonio en los próximos meses y está a punto de lanzar el quinto disco de su carrera del que ha confesado que será una suerte de liberación después de sufrir una depresión durante el último año y medio.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!