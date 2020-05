Miki Núñez - Me Vale [2020]

Si buscabas una canción que con tan solo escuchar los primeros segundos ya te contagie de buen rollo y positividad, Miki Núñez es tu salvador. Lo cierto es que no es ninguna novedad que el cantante consiga trasladarnos este sentimiento, sino más bien una característica de sus creaciones musicales.

El catalán aterriza de nuevo en la industria con Me Vale, una canción de ritmos pop con toques del ska que tanto le apasiona. A Miki le vale cualquier excusa para ser feliz. Siempre que le dé vida, le vale, o al menos eso es lo que dice en los versos de esta canción.

Y es que en estos tiempos tan difíciles que atravesamos, debemos quedarnos con esos pequeños detalles que completan nuestras vidas y las hacen un poco mejores. Ese café al despertanos, esa videollamada esperada o irte a la cama bajo un techo y sobre un colchón. Detalles que marcan nuestro día a día y que, sin ser conscientes, nos hacen felices. "A mí me vale. No importa cuándo, no importa el lugar. Si nos acorta el espacio, me vale. Si me da un poco de vida, me vale", dice Miki en su canción. Cualquier cosa vale para alcanzar la felicidad.

Lo cierto es que nuestro protagonista no solo nos hace saltar y vibrar a través de la letra de la canción, sino también con su videoclip. Un divertido videoclip de lo más casero formado por imágenes en las que Miki muestra su eufórica felicidad en su rutina, y que además cuenta con la colaboración de sus familiares y de sus amigos y compañeros de profesión. Rayden, Bely Basarte y Adrià Salas (La Pegatina) son algunos de los que aparecen con una sonrisa y un cartel en el que figura un claro "Me Vale".

Como era de esperar, la acogida de este lanzamiento ha sido inminente. Con tan solo unas horas de vida, el vídeo ya supera las 66.000 visitas y se posiciona en el Top 5 de las tendencias de Youtube. Nadie puede resistirse a una buena sesión de buenrollismo en tiempos en los que escasea. A nosotros nos vale con la música de Miki Núñez.

