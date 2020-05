Little Mix - Break Up Song [2020]

Si hay algo que caracteriza a las chicas de Little Mix es su capacidad de crear himnos feministas que acaban sonando en todos los rincones del planeta. Ya lo demostraron con Woman Like Me, entre otras, pero ahora han decidido regresar a nuestras vidas con un himno hit empoderado.

Se trata de Break Up Song, la canción que vio la luz a finales de marzo de este año y que ahora cuenta con un videoclip. Compuesta por dos de sus integrantes, y en compañía de otros profesionales, habla de ese estado de empoderamiento que se siente después de haber superado una ruptura.

Algunos de los versos que dan vida a este tema son los siguientes: "Estaré bien yo sola. Encontraré el camino para bailar sin ti. En medio del público, olvidaré las penas del interior. Así que esta noche cantaré otra, otra canción de ruptura. [...] No hay más lágrimas, no voy a llorar. Chico, haré todo lo posible para sacarte de mi mente". No cabe duda del camino que Jade, Leigh-Anne, Perrie y Jesy quieren tomar con esta canción, ¿verdad?

Y es que este estilo también podemos percibirlo a través de las imágenes de su videoclip. Un videoclip que ha visto la luz este viernes 8 de mayo y que, en unas horas, ha reunido más de 165.000 visitas. En él, las integrantes del grupo se convierten en celebridades de la televisión, eso sí, en sus versiones de muñecas construidas a mano con trozos de tela. Aunque las Little Mix de carne y hueso también aparecen desde la distancia dándolo todo frente a la cámara.



En el caso de Leigh-Anne, interpreta el papel de una presentadora de televisión, mientras que su compañera Jesy se encarga de informar sobre el tiempo. Perrie es una profesora de aerobic y Jade, una pitonisa. Todas llegan a la misma conclusión: nadie podrá acabar con su autoestima y solo el amor propio es el que debe completar sus corazones.

Como mencionamos en líneas anteriores, esta canción ha sido escrita por, además de otros profesionales, dos de sus integrantes: Jade y Leigh-Anne. Y es que si hay algo que también caracteriza a la música de la girlband británica es que la gran mayoría de sus canciones han sido ideadas por al menos una de ellas. Un trabajo que no todos los artistas llevan a cabo. Y es que, ¿quién no lo ha dado todo con alguno de sus himnos empoderados? ¡Mucho Girl Power!

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!