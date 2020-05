Lérica, Belinda - Flamenkito [2020]

Si echabas de menos los ritmos urbanos y las palmas de Lérica, no temas porque están de vuelta. Y es que parece que Juan Carlos, Tony y Rubén han construido un vínculo indestructible con Belinda, la cantante mexicana con la que ya colaboraron en Un Traguito. Tanto es así que ahora aterrizan en la industria con Flamenkito, la nueva canción del verano.

El trío español y la cantante unen sus voces en un tema que rinde homenaje a la cultura musical española. Y no solo lo decimos por el sonido de las castañuelas que escuchamos en su estribillo, sino por las expresiones de nuestro país que ambos usan (sí, Belinda también). Algunas de ellas se escuchan en versos como: "Me dejaste prendía", "Me cogiste de la mano y bailamo' por Bulería" y "Ole, que tú me sacas los colores. Gitana guapa, dejaste en pausa mi Rolex".

No es ninguna novedad que lo nuevo de Lérica contenga ese toque tropical que reparte ganas de verano a cualquiera que lo escuche. Así ocurrió con sus anteriores proyectos y así se ha vuelto a repetir la historia con Flamenkito.

Juan Carlos, Tony y Rubén son todo unos expertos en fabricar ritmos veraniegos, de esos que crean imágenes idílicas en tu mente. Unas imágenes muy tropicales que también hemos podido ver en el videoclip de este nuevo hit. Ay, ese mojito bajo la luz del sol y sobre la arena de la playa, esas noches de calor y barbacoa con tus amigos o las tardes interminables de baños en la piscina. ¡Queremos una máquina del tiempo!

Como era de esperar, este lanzamiento ha recibido una gran acogida. En cuestión de horas, se ha posicionado en el Top 20 de las tendencias de Youtube, provocando que las voces de nuestros protagonistas retumben en los auriculares de miles y miles de personas alrededor del planeta.

Y tú, ¿crees que Flamenkito debería sonar en los chiringuitos este año? Con Un Traguito ya se convirtieron en el hit del momento, o al menos eso es lo que reflejan sus más de 20 millones de reproducciones. Sea cuál sea tu respuesta, ve aprendiéndote su letra porque estamos seguros de que escucharás este nuevo tema en más de una ocasión durante las próximas semanas.

