Pablo Alborán versiona a Camilo y él le responde con una propuesta irrechazable

Si eres de esos/as que encuentran dificultades a la hora de conciliar el sueño en estos tiempos de cuarentena, no temas, no eres el/la único/a. Al parecer, el caos emocional provocado por esta situación es la causa que crea este nerviosismo nocturno. Y sí, Pablo Alborán también es víctima de ello.

El malagueño hace frente a noches de insomnio en las que la imaginación y la creatividad se apoderan de su mente. Por ello, cuando su mente no consigue desconectar por la noche, decide meterse en su estudio casero para dejarse tranquilizar por la música.

Así lo ha demostrado en su última publicación de Instagram, donde interpreta un fragmento de la canción El Mismo Aire del artista colombiano Camilo. "Un poquito de insomnio pero respirando", son las palabras que acompañan al vídeo.

Pero su versión más casera de esta canción no ha pasado desapercibida en redes sociales, y no solo nos referimos a sus más fieles seguidores. Compañeros de profesión también se han dejado hipnotizar por la voz del malagueño en estos momentos de insomnio. "Me flipa esta canción. Es un bucle del que no se sale", comenta Noelia Franco. "Pero qué maravilla es estaaaaaa LO QUIERO TODO", añade Marta Soto.

Pero lo que él no esperaba es que el propio Camilo también se pronunciase. El colombiano no ha podido evitar compartir su emoción en su propio perfil de Instagram. Y, aprovechando la ocasión, le propuso un plan disparatado. "Llevo como una hora escribiendo este caption en shock. Jajajaja... aquí voy, delante de La Tribu. Pablo, ¿quieres cantar El Mismo Aire conmigo?", se atrevió a preguntar. "Tú no lo sabes, pero ya me la grabé. Eres pura gloria bendita, hermano!", le respondió el malagueño. ¿Esto es un sí o un no? ¡Tendremos que esperar para saberlo!

Sea como sea, estamos ante dos de los artistas más sonantes de nuestro panorama actual. Ambos amantes de cualquier género de este arte, han conquistado las listas de éxitos con sus canciones. De hecho, Alborán es toda una eminencia del pop y las baladas también en América Latina, por lo que no es de extrañar que el propio Camilo haya entrado en un estado de shock al ver su publicación. ¿Te los imaginas uniendo sus voces en un mismo tema?

