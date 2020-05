Brian May sufre un percance en su casa: “No podré andar ni dormir durante un tiempo”

La cuarentena está despertando facetas que hasta entonces desconocíamos. Movidos por la inquietud, algunos se han convertido en chefs; otros, en entrenadores personales y, otros como Brian May, en jardineros. Pero no siempre da buenos resultados.

El guitarrista de Queen anunció el pasado 7 de mayo que un percance en el jardín de su casa ha provocado una inesperada visita al hospital. Todo ocurrió cuando decidió ponerse manos a la obra con esta zona de su hogar y notó cómo sus "Gluteus Maximus" (glúteos) se "rompió en pedazos". Algo no iba bien.

"De repente me veo en un hospital haciéndome un escáner para averiguar exactamente cuánto daño me he hecho. Resulta que hice un trabajo completo y no podré caminar por un tiempo... o dormir, sin ayuda, porque el dolor es incesante", señaló en una publicación en su cuenta de Instagram. "Entonces, amigos, necesito descansar un poco en casa. [...] Volveré, pero necesito el descanso completo", añadió. Junto a este texto compartió una foto y un vídeo de su entrada al hospital.

Brian May es uno de los artistas más queridos por los melómanos, razón por la cual apenas pasaron unos segundos cuando esta publicación se inundó de mensajes de apoyo y ánimos para el guitarrista. Lo cierto es que no tardó demasiado en volver a las redes, pues pronto compartió algún que otro vídeo junto a su más preciado instrumento.

De hecho, el pasado viernes 8 de mayo pudimos escucharlo en un especial de radio protagonizado por él mismo. Él, por supuesto, no tardó en compartir su emoción con sus seguidores en las redes sociales.

Parece que Brian se recupera rápidamente de su lesión más casera e inesperada. Un percance que sirve de lección para muchos que intentan exprimir al máximo su rendimiento durante la cuarentena y que finalmente acaba pasando factura. ¡Los días de descanso también son bienvenidos! Y tú, ¿cuál es tu plan favorito del confinamiento?

