Muere Little Richard, leyenda del Rock and Roll, a los 87 años

El mundo de la música está de luto. Little Richard ha fallecido este sábado 9 de mayo a sus 87 años. Según informa Rolling Stone, ha sido su hijo el encargado de comunicar esta noticia, aunque no ha dado detalles sobre la causa de su muerte.

Little Richard es una leyenda del Rock and Roll. Su éxito comenzó allá por 1956 de la mano de Tutti Frutti, que abrió un camion de hits imparables como Long Tall Sally y Lucille, entre otros. Su nombre ya se había hecho un hueco entre los mayores referentes de estos ritmos cargados de energía. Cualquiera podría identificar su voz que, acompañada del piano, era capaz de hacer vibrar a quienes la escuchaban. Aunque los más afortunados son los que pudieron vivirla en directo por aquella época.

Los toques del gospel, del soul, del blues y del R&B siempre le han acompañado, y su estilo siempre ha sido reconocido como influencias para las próximas generaciones de leyendas de la música. Este éxito es el que le permitió obtener múltiples certificaciones a lo largo de las décadas.

Otros de los éxitos que sumó a su larga trayectoria fue el de su inclusión en el Salón de la Fama del Rock and Roll en esa primera generación de artistas que lo estrenaron en 1986. El Salón de la Fama de los Compositores también quiso reconocer su talento. Hasta incluyeron su canción Tutti Frutti en el Registro Nacional de Grabación de la Biblioteca del Congreso por su "vocalización única" que marcó una "nueva era en la música".

El predicante del Rock and Roll, el arquitecto del Rock and Roll... ¡la leyenda del Rock and Roll! A sus 87 años, Little Richard marcha de la Tierra, pero aquí seguirá haciéndonos disfrutar con su reconocible voz y sus toques en el piano. Descanse en paz, maestro.

