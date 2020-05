Adexe y Nau: “Bad Bunny tiene razón en que no hay que dejar que todo sea repetitivo e igual”

Adexe y Nau se ha convertido en una marca dentro del género urbano. Han conquistado a mucho público infantil que va creciendo con ellos y al que se van sumando muchos adultos. Estos hermanos canarios que tienen 14 y 17 años han ido multiplicando sus seguidores, sobre todo, en Latinoamérica, aunque también llenan recintos como el Wizink Center en España.

Encontraron su trampolín en YouTube con versiones de artistas urbanos y ahora están ya preparando el que será su tercer disco. Y mientras, en esta cuarentena, han lanzado colaboración con la ‘princesa urbana’, VF7 que, a sus 13 años, está despuntando en Puerto Rico.

Del género, su próximo disco y esta nueva canción hemos charlado con ellos desde la distancia que marca este confinamiento que les ha pillado de mudanza.

Nosotros hablamos por primera vez hace tres años. Por aquel entonces ya lo petabais, pero han cambiado muchas cosas, ¿qué ha sido lo mejor y qué, lo peor, de estos últimos años?

Adexe: Yo creo que lo mejor ha sido la evolución que hemos tenido porque hemos cambiado el enfoque. Seguimos haciendo lo mismo, pero ahora un poco más adulto porque vamos creciendo y nuestro público también.

Nau: Yo creo que lo mejor que hemos tenido han sido los viajes por todo el mundo, nuestras giras, nuestros discos, los conciertos. Hemos hecho un montón de cosas. Te puedo hablar únicamente del último año que ha sido impresionante. Hemos ido a un montón de lugares, de recintos impresionantes en México, Chile, Argentina…

A: Estamos super contentos y, además que hemos hecho un montón de cosas más solo este último año.

N: Lo peor… yo creo que estamos los dos de acuerdo, el hecho de tener que levantarnos temprano, nada más.

En este año de locos que habéis tenido, ¿tiempo para descansar?

A: La verdad es que sí. Si nos ponemos a pensar la verdad es que hemos tenido bastante tiempo de descanso, pero también hemos tenido mucho tiempo de gira y hacer lo que nos gusta. Cuando estamos allí, también estamos descansando porque también estamos descansando de las clases, por ejemplo.

N: No nos lo tomamos como un descanso porque nos gusta. Y ahora tampoco estamos descansando del todo porque, me explico, no estamos trabajando, pero estamos aprovechando para componer, porque tenemos pensado el próximo disco, la próxima gira y estamos trabajando muy duro en eso. Y en cuarentena hemos tenido la ocasión, incluso, de sacar una canción que es la colaboración con VF7.

Hablando de cuarentena, está siendo una situación muy extraña e inédita… ¿Qué es lo que más os ha impactado de esta situación?

N: Es algo totalmente inédito, a mí ya me sorprende el hecho de que haya vivido yo, en propia carne, una pandemia. Tengo la suerte de que mi familia está bien, las personas cercanas están bien y realmente lo que me sorprende es que haya en todos los países, un confinamiento global. Me sorprende mucho esa situación.

A: Ver a gente uniéndose, aunque tienen que estar separados. Eso es algo que no había visto nunca, vale que tengo 14 años, pero no lo había visto.

Ahora hay mucha gente que está redescubriendo recuerdos en su casa, que está probando nuevas cosas… ¿en vuestro caso?

A: Dio la casualidad de que nos teníamos que mudar y con el hecho de mudarnos, encontramos un montón de cosas que teníamos guardadas y al llegar aquí y sacarlo, dijimos, ‘anda, mira esto, hace como 8 años que no lo veo’ y cosas así.

N: He descubierto muchas series que me gustan muchos, que tenía pendientes y habilidades… que soy bastante bueno en videojuegos que no sabía que era bueno.

Has tirado mucho de pantalla…

N: Sí, también estoy con las clases online.

A: Yo también he descubierto que sé bailar.

Eso ya lo sabías…

A: No, que sé bailar bien (risas)

N: Otra cosa que estamos haciendo mucho y experimentando un poco los dos es que estamos componiendo y estamos haciendo cosas diferentes. Tenemos ya muchas cosas preparadas y estamos esperando a ver si se le da ya el visto bueno. A ver cuándo termina todo esto para empezar a grabarlas… estamos emocionados con lo que vendrá próximamente.

¿Por dónde van los tiros de ese nuevo material que estáis preparando?

N: Hay mucho perreo y más maduro. Dentro de que el segundo disco, comparado con el primero, también era más maduro, pues ahora más adulto, pero sigue siendo apto para todos. No decimos nada extraño, nada raro. Al fin y al cabo, aun somos menores de edad y vamos a mantenernos ahí.

Esa madurez ya se ha ido notando en vuestras últimas canciones. Además, estáis en un género, el urbano, que tiene mucho de sensual, por no decir sexual. ¿A la hora de componer os cortáis un poco teniendo en cuenta ese público infantil que tenéis?

A: No porque realmente escribimos sobre lo que pensamos. A ver, a veces sí pensamos…risas… pero eso no hace falta…

N: A ver, nosotros lo que básicamente hacemos para componer es escuchar la música y escribimos lo que sentimos que quiere decir, lo que nos transmite. Le ponemos voz al sonido.

Vosotros, desde luego, no habéis parado. Vuestro último lanzamiento es Aprovecha, colaboración con VF7, ¿cómo y cuándo surgió esta canción?

A: La canción la tenemos grabada hace un tiempito y surgió porque nosotros hace tiempo que queremos hacer una colaboración femenina y con alguien de Puerto Rico porque siempre hemos admirado Puerto Rico. Nos la mandaron desde allí y dijimos, ¡qué temazo! Nos pilló en Madrid y nos pusimos a componer la letra en Madrid, era la primera vez que componíamos allí y estuvo muy bien.

N: Compusimos nuestra parte y yo creo que quedó bastante bien el resultado global y cuando grabamos el videoclip congeniamos muy bien con VF7. Y luego volvimos a coincidir con ella, en lugar de en las Islas Canarias, que es donde grabamos, en Puerto Rico que es de donde es ella.

A: Nos vimos en los premios Tu música urbano que estuvimos nominados a mejor artista urbano europeo y entregamos un premio con ella.

¿Cuál fue la primera impresión que os llevasteis de la ‘princesa urbana’?

A: Me parece que somos muy parecidos en plan que estamos locos a bien, siempre nos estamos riendo y dije, ‘me va a caer bien’.

N: Antes de presentarnos bien ya estaba grabando la toma en la que canta ella y la vimos moviéndose y pensé ‘tiene un flow impresionante’. Pensé, ‘¿qué hago yo ahora?’ (risas). Yo creo que el videoclip quedó muy bien, la combinación.

VF7 ya había sacado una colaboración antes con Rauw Alejandro, ¿le preguntasteis algún cotilleo sobre él?

A: La verdad es que no, le pregunté cómo es grabar con Rauw porque nos gusta mucho.

N: Está haciendo muy buenas canciones últimamente, es un artistazo. Si nosotros pudiéramos hacer un single con él lo haríamos encantados.

Rauw Alejandro también lo está petando. De las nuevas promesas del género urbano, ¿cuál os ha llamado la atención últimamente?

A: Hay muchas… Lunay es una bomba, Dalex, Myke Towers, Lyanno…

N: Actualmente están saliendo muchos artistas que están rompiéndola y que están haciendo temas impresionantes. Pero yo, por gusto personal, que siempre he ido por lo que suena más lírico, más que melodía, a mí me gusta del género urbano, Myke Towers.

Compartís con VF7 vuestro gusto por Bad Bunny, ¿qué tiene de especial respecto a otros del género?

A: Es diferente. Como él mismo dice en su disco, hace lo que le da la gana, no depende de lo que le digan. Hay una canción en la que dice vais a vestir todos con pantalones cortos y de colores, porque todo el mundo se vestía igual y él empezó a cambiarlo todo.

En los Grammy latinos mandó un zasca al género que se estaba acomodando, ¿lo veis así?

N: Creo que tiene razón en que no hay que dejar que todo sea repetitivo e igual. Él trata de innovar siempre. Es lo que nosotros estamos buscando cada vez que hacemos una canción nueva, de hecho, el segundo disco tiene un montón de sonidos diferentes y el que viene, el tercero, espero que también.

A: Hemos hecho algunas cosas y son diferentes. Al final, lo normal aburre, hay que cambiar.

Si os dieran la oportunidad de pasar un día con él, con Bad Bunny ¿qué os gustaría hacer?

N: Yo, me pongo las canciones suyas, hacemos un directo y ahí sale todo. Es muy como Adexe, en el sentido de que se pone la música, se pone a cantar por ahí. Yo creo que estaría bien. Si estuviéramos con Bad Bunny un día, yo haría una canción.

Hablando de cosas que os gustaría hacer: ¿Sería posible veros alguna vez en una batalla de gallos?

N: Hemos estado de público, unas cuantas, porque yo viendo batallas de gallos mucho tiempo, hace años, y me encanta improvisar. Soy consciente de que lo que mejor se me da es responder. En el instituto siempre nos la pegamos, y no por hacerme el chulo, pero mis amigos siempre me dicen que, en modo de batalla, soy el mejor de los que rapean por ahí.

A: Lo es, no es que se lo digan, es que lo es. Siempre gana y si no gana es porque se desconcentra.

N: Me gustaría, pero no sé si cuadra, la verdad.

¿Y en Eurovisión?

N: Sería una propuesta interesante, aunque no me lo he planteado nunca. Si nos lo propusieran, nosotros encantados. Yo creo que sí. Sería darle un enfoque diferente a lo que suele ser Eurovisión. Tiene un toque más melódico, más de espectáculo de voz y esto sería como darle un poco más de ritmo.

Habéis dado muchas vueltas en estos últimos años y habéis conocido a mucha gente. ¿Con quién habéis hecho buenas migas, artistas de esos que habéis incluido en vuestra agenda de contactos?

A: Con Gemeliers, por ejemplo. Siempre que nos vemos es la risa. Hablamos un montón.

N: También Sebastián Yatra, le hicimos covers y todo y antes de empezar con nuestras canciones más propias y empezar a hacer conciertos, lo vimos una vez en unos premios y nos saludó reconociéndonos. Siempre hemos tenido buenas migas con él.

A: Lemongrass, por ejemplo, son unos chicos de México que están en nuestro rango de edad y con ellos nos llevamos super bien. Tenemos una canción ya grabada con ellos que esperamos que salga pronto y hay un montón. De las Canarias, en general, también, con Maikel Delacalle, con Juanfran que ahora lo está petando.

Eso está bien en esta era de las colaboraciones. ¿Os habéis planteado alguna ya para este tercer disco?

A: Sí, ya tenemos varias, pensadas, hechas no, todavía.

N: Hay algunas que se están trabajando, otras que están propuestas. Esperamos que haya muchas colaboraciones que sabemos que hay muchos artistas que lo podrían hacer impresionante y sonaría muy bien porque tenemos estilos parecidos, y también la unión.

Y por dónde tiráis, ¿por el otro lado del charco o por aquí?

A: No vamos a decir que no a nada porque tenemos muchos gustos. A Nau le gusta toda la música que se pueda oír y gracias a él, a mí también me gusta. Pero sí que es verdad que nuestro género está mejor situado en Latinoamérica. Pero últimamente también se está poniendo en España y hay muchos que están haciendo urbano.

N: Tenemos una colaboración con Abraham Mateo y está muy bien.

Por cierto, que VF7 confesó en vuestro directo que su crush era un tiktoker, parece la red social de esta cuarentena, ¿qué os gusta de TikTok?

A: Son las risas, te puedes encontrar cosas muy graciosas.

N: Hay un montnón de cosas. Están los bailes que dices ‘wow, esto me lo tengo que aprender’. También están los TikTok de duo que son muy divertidos. Básicamente como Vine, pero con más efectos que puedes poner de manera más fácil. Es una red social muy importante que hay que tener en cuenta y hay mucha gente que está empezando a surgir desde TikTok.

¿Y cuando una nueva red social como esta empieza a tener tanta relevancia, para vosotros que vivís en esto, no se os pasa por la cabeza: ‘Más trabajo’?

A: Nosotros estamos en TikTok desde que era Musica.ly pero tenemos a nuestro manager detrás, ‘venga chicos, un TikTok’.

N: Sí es verdad que deberíamos ponernos más a tope porque en poco tiempo ya tenemos 3 millones de seguidores en TikTok. Nos llevaron a una convención y estamos super agradecidos y hay unos cuantos que hemos hecho que han tenido millones y millones de reproducciones y creo que deberíamos hacer más a menudo, lo digo sinceramente.

