Jason Mraz lanza ‘Wise Woman’, un nuevo adelanto de su próximo álbum

¿Comenzabas a sentir que faltaba algo de reggae en tu vida? Pues no temas porque Jason Mraz trae la solución. El cantante tiene un nuevo álbum entre manos, y para calentar motores nos ha deleitado con diversos avances en forma de canciones. A juzgar por los ritmos que las protagonizan, habrá, y mucho, de su apasionado reggae en este disco.

Después de presentarnos Look For The Good, el sencillo que da título a este gran proyecto, llega con Wise Woman. "Una canción optimista sobre la Madre Tierra y el amor y el sutento que proviene de las mujeres", señala el propio Jason. "Cuenta la historia de un huerto, un pequeño ejemplo de la capacidad de la Madre Tierra para proporcionar sustento y curazión. Wise Woman es también un título otorgado a una anciana que ha pasado años trabajando con plantas y comparte con otros su sabiduría", añade el intérprete de I'm Yours.

Todo este profundo significado podemos escucharlo con los ritmos del reggae mencionados anteriormente que el cantante nos ha presentado en un vídeo de su actuación en directo. ¡Puro buenrrollismo!

Y así, Wise Woman se une al repertorio de Look For The Good, el séptimo álbum de estudio del estadounidense que habla de buscar el lado positivo en los tiempos tan oscuros que atravesamos. Este esperado proyecto ha sido grabado en el sur de California, y Jason asegura que fue un proceso de lo más "divertido". "Hicimos un montón de demos y enviamos los arreglos a los músicos, y la primera vez que nos sentamos en círculo para tocar esas canciones fue mágico", recuerda.

Look For The Good verá la luz el 19 de junio de 2020 y estará compuesto por 12 canciones divididas por temáticas y en dos partes. Su lado A representará una mirada al estado del mundo actual, lanzando así una reflexión sobre nuestra sociedad. Por otro lado, en el B escucharemos temas con un enfoque más antiguo, con juegos de palabras y un reggae muy vintage.

"Al empezar este proyecto no pretendía cambiar mis letras o mi dialecto o mi sistema de creencias", añade Jason. "Solo quería que la música reggae fuera la columna vertebral de las nuevas canciones que estaba escribiendo", concluye. Y así, el de Virgnia volverá dos años después con un álbum para llenar nuestras vidas del reggae y el optimismo que siempre le acompañan.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!