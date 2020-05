Además de ser el líder y vocalista de U2, una de las bandas más grandes del momento, Bono es reconocido también por su constante activismo por un mundo mejor. Recordamos algunas curiosidades de la vida del vocalista cuando cumple 60 años.

1. Su nombre real es Paul David Hewson. El artístico, Bono, vine de Bonavox, un latinismo que significa ‘buena voz’. En el pasado tuvo otros apodos como ‘Steinvic von Huyseman’, ‘Bon Murray’, entre otros.

2. Padres con dos visiones religiosas. Bono fue el segundo hijo de un matrimonio en el que la madre era anglicana y el padre, católico. Por ese motivo, sus progenitores decidieron que educarían a cada uno de sus hijos en una de estas dos religiones.

3. Sufrió un hecho trágico durante su juventud. Solo cuando tenía 14 años perdió a su madre a causa de un aneurisma cerebral. Esta muerte le afectó enormemente, de forma que, como forma de superar el duelo, terminó uniéndose a un grupo religioso llamado Shalom, al cual también pertenecieron dos miembros más de U2, The Edge y Larry. Bono ha dedicado a su madre varias canciones, como Out of Control, Mofo, Tomorrow o I will follow.

Bono: diez curiosidades del líder de U2 que (quizá) desconocías cuando cumple 60 años

4. Usa gafas oscuras por sensibilidad a la voz. En una entrevista con la revista Rolling Stone en 2005, Bono aseguraba en tono jocoso que el uso de las gafas de sol se ajusta en un 50 % a la convicción de alguna gente sobre su megalomanía. El otro 50 %, comenta que es un problema de sensibilidad a la luz y que los flashes le molestan mucho.

5. Ha estado nominado al Premio Nobel de la Paz. Desde hace ya algunos años, el artista ha sido uno de los nombres más importantes de la música como figura clave en la lucha contra diversas causas como el cambio climático. La condonación de la deuda externa de los países pobres o el apoyo para buscar la cura contra el sida han sido otras de sus grandes batallas en su labor humanitaria.

6. El rockero más rico del mundo. En el año 2010 entró a formar parte del capital de Facebook, lo que desplazó a Paul McCartney del número 1. Además, en 2012, junto a su compañero The Edge, se convirtió en accionista de la empresa Dropbox.

Bono de U2, cantando en directo en Milan en 2018. / Vincenzo Lombardo/Redferns

7. Decenas de colaboraciones. Además de su trabajo con U2, Bono ha colaborado con Frank Sinatra Noel Gallagher, Johnny Cash, Willie Nelson, Sinéad O'Connor, Green Day, Roy Orbison, Tina Turner, The Corrs, Kylie Minogue, Jay-Z, Rihanna y un sinfín de artistas más.

8. Comenzó con la guitarra. En los inicios de U2, Bono no solo cantaba, sino que además componía las canciones y tocaba la guitarra. Conforme la técnica de The Edge fue mejorando, Bono fue asumiendo su papel de vocalista, aunque frecuentemente toca la guitarra rítmica y la armónica.

9. Sacó una línea de ropa. Son muchos los artistas que han usado su influencia para sacar merchandising de todo tipo: ropa, cosméticos, lencería... Sin embargo, Bono creó una marca que produce prendas desechables para dar opciones de empleo sostenible de comercio justo a lo largo del mundo.

10. Su hijo sigue sus pasos en la música. Inhaler es el nombre del grupo irlandés liderado por Elijah Hewson, el hijo de Bono. Ellos mismos se definieron como Echo and the Bunnymen, e incluso como 2 en sus inicios.