Elisabet Benavent, sobre ‘Valeria’: “A Maxi Iglesias solo le hizo falta una mirada para ser Víctor”

Todo el mundo está hablando de Valeria, la nueva serie de Netflix. ¡Y no nos extraña! En tiempos en los que apenas podemos salir a la calle a pasear, esta serie española nos muestra una Madrid idílica a través de la mirada de cuatro amigas treintañeras. Es inevitable no echar de menos aquellas noches de verano en Malasaña o esas cervecitas en las terrazas de moda.

Detrás de esta historia se encuentra una de las escritoras más exitosas del momento: Elisabet Benavent. La valenciana escribió En los zapatos de Valeria en 2013 y desde entonces no ha parado de publicar. De hecho, en siete años ha publicado casi veinte libros, todos ellos posicionándose como best Sellers. De hecho, Netflix también ha comprado los derechos de su saga Recuerdos y Canciones para convertirlos en películas.

Para hablar de todo ello, Elisabet se ha convertido en nuestra última invitada de los Lives de LOS40. La escritora nos ha abierto las puertas de su casa y ha hablado con nuestra Cristina Boscá, con quien comparte desde hace años una bonita amistad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beta Coqueta (@betacoqueta) el 25 Mar, 2020 a las 1:28 PDT

“He estado todo el fin de semana en tensión y hoy me he levantado pensando que era miércoles”, dice Elisabet cuando Boscá ha querido saber cómo se encuentra. Nos recibe con una sonrisa en la cara y uno de sus gatos tumbado en el sofá. Valeria se ha posicionado como una de las series más vistas del fin de semana en la famosa plataforma: “Nos ha sorprendido, sobre todo, la buena acogida que ha tenido en sitios como Grecia, Francia o Marruecos”.

Eso sí, Benavent ha dicho que algunas de sus lectoras han estado un poco decepcionadas por el resultado: “Hay una parte de mis seguidoras que tienen un apego heavy con los personajes de los libros. Las entiendo, pero vuelvo a decir que es una adaptación”. Además, Elisabet ha querido aclarar que ella no tiene nada que ver con toda la producción de la serie: “Yo no soy guionista, yo no hago el casting y no tomo decisiones”.

“A Maxi Iglesias solo le hizo falta una mirada para ser Víctor”

Además, la escritora asegura que ahora se imagina a todos los personajes de Valeria con las caras del reparto de la serie: “Tras verlas en movimiento, es imposible imaginármelas de otra manera”. También ha dado su opinión sobre la interpretación de Maxi Iglesias como el principal interés amoroso de la protagonista: “Solo le hizo falta una mirada para ser Víctor”.

Ella misma reconoce que, aunque le hubiese encantado que la serie fuese más fiel al libro, la esencia está. De hecho, el Madrid que aparece en la serie es el mismo que conoce la escritora y que tanto añora en estos momentos: “Quería que los pasos que diesen las chicas fuesen los que yo misma he dado”.

Pero Valeria no es la única ficción sobre los personajes creados por Elisabet Benavent que tiene Netflix. La plataforma también está produciendo la saga Canciones y Recuerdos en forma de películas. Parece que en esta ocasión, Elisabet va a estar más involucrada: “Ahora con toda la pandemia mundial se ha tenido que parar todo. Estábamos en la fase de preproducción que es una etapa muy bonita porque nos permite soñar a lo grande. Yo me he metido mucho en el mundo audiovisual, que era algo que me encanta y me he hecho muy amiga de Laura, la guionista”.

¿Qué libro le gustaría que fuese adaptado en Hollywood?

Pero de todas las historias que ha escrito, si tuviese que llevarse una a Hollywood, sería la de Persiguiendo a Silvia: “Por pedir, ¡pediría una súper producción de Persiguiendo a Silvia con Milo Ventimiglia!”. No cabe duda que la estrella de la serie This Is Us estaría perfectamente en el papel de estrella del rock.

¿Qué estarían haciendo las protagonistas de Valeria durante la cuarentena?

Hemos querido saber también qué estarían haciendo las protagonsitas de Valeria durante esta cuarentena: “Valeria probablemente estaría quejándose muchísimo, pero estaría encantada de la vida; Carmen estaría encantadísima siguiendo todas las recetas de Instagram del mundo; Lola estaría frustrada porque no puede usar sus aplicaciones para ligar; y Nerea estaría haciendo limpieza a fondo de la casa”.

Hace unos días, Benavent escribió un precioso texto en Instagram donde recordaba aquellos días en los que publicó el primer libro de la saga Valeria. Cris ha querido saber qué le diría a aquella Elisabet de hace ocho años:

“Le diría que fuera fuerte, porque se las va a ver y se las va a desear con muchas cosas. Hay cosas preciosas, pero otras no tanto. A veces pensamos que las valoraciones que vienen de fuera tienen más peso que las tuyas propias y no es así.”

Sea como fuere, Elisabet Benavent se ha convertido en una escritora de éxito internacional cuyas historias han dado la vuelta al mundo, conquistando el corazón de millones de lectores y lectoras.