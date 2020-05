Lorena Gómez muestra su tripa posparto una semana después de dar a luz

El pasado 2 de mayo, Lorena Gómez y René Ramos daban la bienvenida a su primer hijo, René Ramos Gómez. Lo más bonito que les ha pasado en toda su vida y quien ha traído felicidad a la familia en estos días tan extraños para el mundo. "El amor de nuestras vidas. Lo más grande del universo. Gracias, vida. Te amo más que nunca!", publicaba la cantante junto a la báscula que revelaba lo que había pesado su bebé (3'440 kg).

A una semana de dar a luz, la artista publicaba una imagen a redes sociales donde muestra el cambio que ha dado en unos días, y como ha evolucionado su cuerpo después del parto: "Una semana después y a veces no puedo negar que echo de menos esa barrigota. Pero la realidad es que tenerte en mis brazos es la mejor sensación que he vivido nunca ! No lo cambio por nada! Un abrazo mamis! #sisepuede".

Así, Lorena mostraba en dos fotos el antes y después de su cuerpo. Y sus fans no han dudado en comentarla y alucinar con la manera tan buena que está teniendo de recuperarse.



La pareja acaba de tener a su primer hijo, a pocos meses de que nazca su próximo sobrino. Pilar Rubio y Sergio Ramos también están esperando a su cuarto hijo, y no dudamos que será el alma gemela del pequeño René. ¡Enhorabuena familia!

